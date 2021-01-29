CNA: в Ухани наконец идёт расследование ВОЗ, но нет гарантий, что оно даст ответы

Учёные из ВОЗ, прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19, покинули отель, где они в течение 14 дней находилась на карантине, и теперь готовы к посещению объектов и к общению с представителями китайской стороны, передаёт CNA. Между тем в ВОЗ заявили об отсутствии гарантий того, что нынешнее расследование даст какие-либо ответы.
В Ухани — в месте, откуда началась пандемия, — наконец идёт расследование Всемирной организации здравоохранения об источниках происхождения COVID-19. После двухнедельного карантина команда учёных из ВОЗ готова к тому, чтобы начать в Китае посещение объектов и проведение опросов.
Это расследование постоянно сопровождалось задержками и обвинениями Пекина в том, что он скрыл первоначальную вспышку.
Однако Китай уже предупредил, что не следует политизировать данное расследование. С материалом — Оливия Сионг. ОЛИВИЯ СИОНГ, корреспондент CNA: Члены экспертной группы ВОЗ в четверг опубликовали в Twitter сообщения, чтобы таким образов обозначить окончание своего карантина в Ухани и попрощаться с отелем, который они называли домом в течение 14 дней с момента прибытия в город, откуда в прошлом году* поступила информация о первых случаях заболевания COVID-19.
Во второй половине дня команду учёных видели выходящими из отеля, где они в период карантина проводили встречи посредством видеоконференций. Один из экспертов написал, что они переходят на следующую фазу работы с ВОЗ и с их китайскими коллегами.
Министерство иностранных дел КНР в четверг также заявило, что в Китае команда продолжит общение и сотрудничество, в том числе посредством семинаров, визитов, исследований и прочей деятельности.
Как ранее сообщалось, команда ВОЗ надеется изучить ранние случаи заболевания COVID-19 и пообщаться с сотрудниками лабораторий, а также посетить рынок морепродуктов, который многими считается местом первого появления вируса.
Между тем вопрос заключается в том, насколько широкий доступ им будет предоставлен. Хотя ВОЗ заявила, что миссия сосредоточена на изучении указанных мест и не стремится искать виновных, однако политики было трудно избежать.
Ранее в этом месяце ВОЗ уже раскритиковала Китай за непредоставление доступа её команде. Кроме того, другие страны, такие как США, обвинили КНР в сокрытии информации и в неправильных действиях в начале вспышки.
Китай, в свою очередь, всё активнее продвигает версию о том, что вирус изначально появился не на его территории и, возможно, был ввезён из-за рубежа на упаковке для замороженной еды.
Министерство иностранных дел Китая также призвало провести расследование в отношении одной из американских военных лабораторий.
Тем не менее ВОЗ заявила об отсутствии гарантий того, что это расследование даст какие-либо ответы, поскольку для полного установления источников COVID-19 может потребоваться несколько попыток. Оливия Сионг, CNA, Пекин.
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