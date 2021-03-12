TVE: несколько европейских стран решили на время отказаться от использования вакцины AstraZeneca

Несколько европейских стран приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca после того, как было выявлено несколько случаев тромбоза, в том числе с летальным исходом, среди людей, привитых этим препаратом, передаёт TVE. Между тем Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует продолжить применение этой вакцины, поскольку польза от неё, как заявили в организации, превышает риски.
В этой австрийской больнице работала медсестра, умершая от закупорки сосуда через 10 дней после того, как ей поставили вакцину AstraZeneca. В этой стране ещё два медработника, привитые той же вакциной, попали в больницу из-за схожих проблем.
«Некоторые побочные эффекты возникают очень редко, поэтому они не фигурируют в контролируемых исследованиях, однако проявляют себя позднее, когда вакцину ставят большому количеству людей», — заявляет этот австрийский пульмонолог.
В Дании также были зарегистрированы случаи тромбоза, при этом один человек, которому поставили дозы AstraZeneca, погиб. Сегодня обе страны решили приостановить вакцинацию этим препаратом.
«Делать выводы ещё рано, но нам следует избегать рисков», — заявила премьер-министр Дании.
Чуть позже к ним присоединились Норвегия, Исландия, Люксембург, Эстония, Латвия и Литва, которые на время прекратят использовать вакцину AstraZeneca.
«Имеющиеся данные не позволяют говорить о наличии прямой связи между вакциной и этими побочными эффектами, но мы приняли меры предосторожности», — говорит министр здравоохранения Литвы*.
Италия, где сейчас расследуют два летальных случая после вакцинации препаратом AstraZeneca, ограничилась лишь тем, что отозвала данную партию вакцин.
Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды не видят мотивов для приостановки использования этой вакцины.
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует продолжить её применение, поскольку польза, как заявили в организации, превышает риски. Агентство аргументирует свою позицию тем, что 30 человек с выявленными на настоящий момент случаями тромбоза на фоне 5 миллионов привитых препаратом AstraZeneca в Европе — это крайне низкий процент, незначительный показатель на фоне общего населения.
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