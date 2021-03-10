Le Parisien: успехами в вакцинации британцев Джонсон «утёр нос» ЕС

В кампании по массовой вакцинации населения против коронавируса Великобритания продемонстрировала быстроту и ловкость, которых так отчаянно не хватает ЕС, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, в результате, пока в Европе всеми силами пытаются избежать новых карантинов, в Соединённом Королевстве стремительно падает число госпитализаций и смертей от COVID-19. При этом британские власти подчёркивают, что добились таких успехов, благодаря брекситу, передаёт газета.

«Как будто ветер мести веет над Великобританией», — пишет Le Parisien. 22 млн британцев — каждый третий взрослый — уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 11,4 млн были вакцинированы полностью. «Есть от чего побледнеть» многим европейским странам, включая Францию, где, для сравнения, на сегодняшний день было введено 4 млн первых доз и 2 млн вторых, замечает издание.

Это «необыкновенный поворот», учитывая, что год назад Борис Джонсон был объектом всеобщей критики в отношении методов борьбы с эпидемией, а его страна была одной из самых пострадавших от пандемии с одним из высочайших показателей смертности в Европе, напоминает газета. Теперь же, спустя три месяца после брексита, стратегия массовой вакцинации позволяет британскому премьер-министру «утереть нос» Европейскому союзу — «страна продемонстрировала быстроту и ловкость, которых отчаянно не хватает Европейскому союзу».

Так, ещё до разрешения на применение вакцины Соединённое Королевство гарантировало поставки в страну доз препарата, инвестировав средства в различные разработки компаний Pfizer (40 млн доз), AstraZeneca (100 млн доз) и Valvena (60 млн доз). В то же время ЕС, предпочитающий видеть результаты, прежде чем инвестировать, ждал до 11 ноября, чтобы закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и 160 млн доз препарата Moderna.

Как только Pfizer завершила все этапы исследований в конце ноября, Британское агентство по регулированию лекарственных средств снова обогнало ЕС, одобрив выход вакцины на рынок уже 2 декабря, за три недели до Брюсселя. Как незамедлительно заключил министр здравоохранения страны Метт Хенкок, этой скоростью Великобритания обязана брекситу. В действительности же, с юридической точки зрения, в то время Соединённое Королевство всё ещё подчинялось европейским правилам, но поскольку законы блока позволяют государствам-членам ускорять лицензирование лекарств в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, страна смогла действовать самостоятельно, независимо от брексита, поясняет газета.

С той же быстротой англичане действовали в отношении одобрения вакцины AstraZeneca. В Великобритании это сделали уже 30 декабря. В то же время Европейский союз ждал до 29 января 2021 года. В этот же период обе стороны начали борьбу за поставку доз вакцины, и Европейский союз начал подозревать, что лаборатория перенаправляет свои поставки в Великобританию. В AstraZeneca возразили, что следуют своему графику поставок, о которых Соединённое Королевство позаботилось гораздо раньше, чем ЕС. Кроме того, некоторые европейские страны всё ещё теряют время, запрещая введение вакцины AstraZeneca людям старше определённого возраста. Во Франции, к примеру, с начала марта действует ограничение по возрасту — до 65 лет.

Как подчёркивает издание, англичане, в отличие от шотландцев, валлийцев и северных ирландцев, зависящие от правительства Бориса Джонсона в вопросах здравоохранения, ценят предпринятые властями усилия. «Поначалу они серьёзно увязли, им следовало бы поскорее всех изолировать, как в остальной части Европы. А вот в вопросе вакцинации — да, им удалось сделать всё быстрее», — делится мнением с изданием временно безработный лондонский официант Скотт.

Первый эффект вакцинации уже ощущается: число госпитализаций в британские больницы сокращается вдвое каждые 18 дней. Число смертей «не только падает быстрее, чем после первого пика, но и падает быстрее среди людей старше 80 лет, получивших первую дозу вакцины, чем среди тех, кто моложе 80 лет», — говорит министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Для властей эти данные являются доказательством эффективности вакцины на практике.

Однако британское правительство не намерено на этом останавливаться. Прогнозируя риск третьей волны, власти рассматривают возможность нового «призыва» на вакцинацию осенью, передаёт Le Parisien. По словам вирусолога из Университета Халла Шерил Уолтер, учёные уже заняты изучением новых вариантов вируса и разработкой адаптированных вакцин. Введение третьей дозы до зимы будет чрезвычайно эффективным в случае новой мутации, уверяет эксперт. Тем временем во Франции прилагают все усилия, чтобы избежать третьего общенационального карантина, замечает газета.