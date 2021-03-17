Ничуть не лучше Трампа: Aftonbladet раскритиковала Байдена за нежелание делиться вакцинами с ЕС

Когда Джо Байден стал президентом США, многие в ЕС рассчитывали на возвращение старых добрых времён, однако, когда речь зашла о том, чтобы отправить в Европу неиспользуемые вакцины, оказалось, что нынешний американский лидер ничем не лучше прежнего, пишет Aftonbladet. При этом, как отмечает газета, в то время как Байден действует в лучших традициях курса «Америка превыше всего», Россия и Китай используют отечественные вакцины в качестве дипломатического инструмента, набирая политические очки.

Когда почти два месяца назад Джо Байден занял пост президента Соединённых Штатов, Европа была вне себя от радости: наконец-то появилась возможность вернуть старые добрые времена хороших отношений с Вашингтоном. Наконец-то пришёл конец курсу «Америка прежде всего», которого придерживался Трамп на протяжении всех четырёх лет своего пребывания в Белом доме, а США, ЕС и остальной мир плечом к плечу дадут отпор пандемии коронавируса, пишет Aftonbladet.

«Задумка была такая. Однако в реальности отчасти вышло иначе», — отмечает газета.

На данный момент в США находится от 10 до 30 млн доз вакцины Astra Zeneca. Однако ими никто не пользуется, поскольку американские власти ещё не одобрили этот препарат, причём даже неизвестно, когда именно это произойдёт.

Более того, США вакцина от Astra Zeneca не нужна в принципе, так как они успешно развернули производство прививок от Pfizer и Moderna. Кроме того, совсем недавно США одобрили ещё одну отечественную вакцину от Johnson & Johnson.

При этом США уже вакцинировали 20% своего населения и накопили запас прививок, которого хватит, чтобы дважды провакцинировать всех взрослых в стране. Что же касается ЕС, то там от коронавируса привилось всего около 7% населения.

Но несмотря на это, когда ЕС попросил США отправить ему неиспользованные дозы вакцины от Astra Zeneca, блок получил отказ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила это тем, что президент считает своей приоритетной задачей обеспечение прививками американского народа и лишь после этого собирается помочь остальному миру.

В результате ЕС на данный момент экспортирует миллионы доз вакцин, причём в том числе и в США, Мексику, Канаду и Великобританию. В то же время как Вашингтон, так и Лондон отказываются поставлять вакцины в ЕС. «Такое положение вещей не может продолжаться долго, — предупреждает Aftonbladet. — Либо государства работают над тем, чтобы каждый получил справедливую долю произведённых вакцин, либо же они подливают масла в огонь войны всех против всех, к чему мы уже видим предпосылки».

Речь идёт о той же самой войне, которая развернулась прошлой весной вокруг средств индивидуальной защиты, когда США с Дональдом Трампом во главе конфисковывали оборудование, которое шло транзитом через американскую территорию в другие страны. То же самое может произойти и сейчас в том случае, если вакцины отправятся из ЕС на расфасовку в США, чтобы затем вернуться в Европу.

«Подход Байдена, должно быть, стал для европейских лидеров как большим разочарованием, так и отрезвляющим сигналом, — предполагает издание. — Прививочный национализм — это также угроза для международного миропорядка, основанного на правилах, который Трамп пытался, но не смог полностью разрушить».

Если при любом кризисе страны будут вести себя, как эгоисты, не считаясь с договорами и общепринятой практикой, то вся архитектура международных соглашений оказывается в подвешенном состоянии. Могут ли, например, ставшие жертвами агрессии члены НАТО рассчитывать на гарантированную помощью? В нынешних обстоятельствах вряд ли кто-то осмелится ответить на этот вопрос однозначным «да».

Почему лидеры государств стремятся в первую очередь привить собственное население, понять нетрудно — ведь они хотят, чтобы их переизбрали.

Но в то же время было бы неплохо, если бы они объяснили своим гражданам, что групповой иммунитет против COVID-19 не появится до тех пор, пока большая часть взрослого населения в мире не привьётся. Поэтому, если страна не хочет жить с закрытыми границами, то единственное, что ей поможет — так это массовая вакцинация всей планеты.

При этом поведение США резко контрастирует с действиями таких великих держав, как Китай и Россия. Эти страны пользуются отечественными вакцинами как дипломатическим инструментом для наращивания влияния по всему миру.

Когда ЕС не помог Сербии с вакцинами, ей на выручку, как «ангел-хранитель», пришёл Китай, причём на такой шаг он решился даже несмотря на то, что даже близко не закончил прививочную кампанию среди своих граждан. Что же касается России, то она действует таким же образом, предоставив свой «Спутник V» Словакии, Чехии и Венгрии.

«Так что ни Путину, ни Си Цзиньпину о своём переизбрании беспокоиться не стоит», — отмечает Aftonbladet.

Представьте себе, сколько очков престижа мог бы набрать Байден, если бы он отправил в ЕС или в другие страны ненужные дозы Astra Zeneca. Таким образом он мог бы по-настоящему порвать с курсом Трампа «Америка превыше всего».

Ведь, в конце концов, если прививочная война обострится и появятся новые препятствия для производства препаратов, то проиграет весь мир. «Именно дефицит выявляет наихудшие стороны таких лидеров, как Байден», — подытоживает газета.