Макфарланд: «Украденная слава» — Байден приписал себе заслуги Трампа в борьбе с пандемией

В своём обращении к нации президент США Джо Байден возложил всю вину за пандемию на своего предшественника, а также приписал себе все его заслуги в производстве вакцин, отмечает бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд в интервью Fox News. «Это постыдно!» — комментирует Макфарланд.

Поприветствуем бывшего заместителя советника Трампа по национальной безопасности, автора книги «Революция: Трамп, Вашингтон и мы, народ». Вы только посмотрите, кто пришёл! Кейти Макфарланд! Кейти, как вы отреагировали на вчерашнее обращение президента Байдена к нации?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Я бы сказала, что я была ошеломлена. Он приписал себе все заслуги в разработке и выпуске вакцины. И, по сути, обвинил во всей пандемии Дональда Трампа. Не Китай, а Дональда Трампа. И вот что меня беспокоит. Я давно знаю Джо Байдена, я никогда не была с ним согласна во многом и всегда считала его довольно слабым лидером. Но я никогда не считала его бесчестным. А то, что он говорил вчера вечером, когда он ставил себе в заслугу всё то, что сделал Трамп…



А что сделал Трамп? Он обратился к крупным фармацевтическим компаниям и сказал: «Ребята, работайте над этой вакциной, и, если окажется, что вакцина, над которой вы работаете, не годится, не волнуйтесь, я защищу вас от финансовых потерь, вам не придётся терпеть убытки». Он сказал: «Я ускорю процедуру одобрения». И ещё он сказал фармацевтическим гигантам: «Если вы создадите вакцину, я хочу, чтобы вы сразу же начали её производить, ещё до получения всех одобрительных заключений. И если вдруг вы их не получите, ничего, я защищу вас от убытков». В этом заключалась операция Warp Speed. Вот почему мы получили вакцины в рекордные сроки, каких никто не ожидал.



И что же сделал Джо Байден? Он записал себе в заслугу то, что сделал другой. У военных есть название для этого: «украденная слава». Это когда вы приписываете себе чужие достижения или лжёте о собственном послужном списке. И это сделал не кто иной, как Джо Байден! А ведь его сын, его покойный сын был героем войны! И тут Джо Байден крадёт чужую славу, приписывает себе дела Дональда Трампа. По-моему, это постыдно!



Он также сказал на встрече с общественностью в эфире CNN, что вакцин не было. Притом что сам уже привился. Президент Байден привился в декабре, и вице-президент тоже.



Другая проблема — в том, что он приписал себе полномочия, которые, по конституции, принадлежат штатам. Он говорит, мы можем полностью открыть все предприятия к 4 июля, если люди будут следовать правилам. Но потом пригрозил снова закрыть экономику! Что вы скажете на этот счёт?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Послушайте, Лиз, большую часть прошлого года я прожила в чудесном штате Флорида, с родными в Сарасоте. Флорида закрывалась недели на две. А потом очень быстро открылась. Открылась безопасно. Школы оставались открытыми, предприятия оставались открытыми, люди жили своей жизнью, и в результате экономика Флориды процветает. Губернатор Десантис понимал, что настоящая проблема не только в пандемии, болезнях и смертях, но и в экономике. Если наша экономика будет раздавлена, на восстановление потребуются годы, если не десятки лет.

Итак, он сделал то, что другие губернаторы, подавляющее большинство наших губернаторов не осмелились сделать. Он сказал: «Я направлю ресурсы туда, куда нужно: в дома престарелых, пожилым людям — и позволю остальным жить, как они хотят, я буду им доверять. И, кстати, я позволю каждому округу самостоятельно решать, как лучше поступить в данной ситуации». Оказалось, это рецепт успеха. Тогда как губернатор Куомо, которого расхваливали СМИ и даже доктор Фаучи превозносил как великого героя… Вы посмотрите, как он напортачил! Я говорю не только о его нынешнем кризисе, но и о том, как он напортачил с вакциной и пандемией вообще. В Нью-Йорке стало невозможно жить!



Дата выхода в эфир 14 марта 2021 года.