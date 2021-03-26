Focus: «предупредительный выстрел» — Европарламент грозит засудить Еврокомиссию за бездействие по Польше и Венгрии

Европарламент принял резолюцию, которая должна стать «предупредительным выстрелом» для ведомства Урсулы фон дер Ляйен. Европейские депутаты поставили ультиматум Еврокомиссии и пригрозили подать на неё в суд, если до 1 июня ничего не будет сделано для защиты правовой государственности в Польше и Венгрии, пишет немецкий журнал Focus. С точки зрения Европарламента, комиссия бездействует из трусости перед странами ЕС.

Европарламент требует, чтобы Еврокомиссия приняла меры для защиты правовой государственности в Венгрии и Польше, сообщает немецкий журнал Focus. Если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжит бездействовать, Европарламент намерен подать на её ведомство в суд.

Судебная тяжба грозит главе Еврокомиссии в том случае, если она ничего не предпримет для защиты правовой государственности в Венгрии и Польше до 1 июня. Как отмечается в статье, до этого срока комиссия должна запустить новый правовой механизм. Об этом сказано в проекте соответствующей резолюции Европарламента, которая попала в распоряжение редакционной сети немецких СМИ.

Если ничего не будет сделано в установленный срок, «парламент расценит это как бездействие» и подаст на Еврокомиссию в Европейский Верховный суд.

«Эта резолюция — предупредительный выстрел для Еврокомиссии, — заявила заместитель председателя Европарламента Катарина Барли. — Парламент ставит комиссии ультиматум и не будет колебаться с тем, чтобы при необходимости привести её в Европейский Верховный суд за её бездействие».

Как напоминает издание, в конце прошлого года страны ЕС впервые в истории ЕС приняли решение о формировании механизма правовой государственности. В соответствии с этим механизмом, страны, нарушающие принцип независимости правосудия или притесняющие СМИ, будут лишаться финансовой поддержки со стороны ЕС. Еврокомиссия должна ввести этот механизм в работу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что хочет подождать с этим до тех пор, пока Европейский Верховный суд примет решение по недавно переданным в него жалобам Польши и Венгрии на новую поправку.

Широкая коалиция фракций в Европарламенте не хочет мириться с такой ситуацией: Еврокомиссия «из трусости перед странами-членами» не отваживается «наказывать нарушения правовой государственности отводом средств ЕС», отмечает Барли. По её словам, жалобы Польши и Венгрии, поданные в Европейский Верховный суд, не обладают таким весом, чтобы отсрочить новый процесс. Точно так же, по её версии, тут нет необходимости в дополнительном истолковании принципов правовой государственности или условий работы механизма, одобренного в Евросоюзе.

Также Барли рассказала, что «поддерживает диалог с судьями в Польше, которые произволом снимаются с должностей или подвергаются дисциплинарным мерам только потому, что дорожат независимостью юстиции». Заместитель председателя Европарламента добавила, что «ущерб, причинённый правовой государственности и этим мужественным людям и их семьям, непоправим». Денежные средства, которые из-за коррупции утекли в неизвестном направлении, вернуть уже также невозможно, заключает немецкий журнал Focus.