Das Erste: финал саммита ЕС станет дебютом Байдена

Из-за пандемии коронавируса саммит ЕС сегодня пройдёт в формате видеоконференции, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В центре внимания европейских лидеров стоит спор с фармацевтической фирмой AstraZeneca и урегулирование распределения вакцины между странами. Основной акцент во внешней политике будет сделан на отношения с Турцией, а вечером к руководителям ЕС подключится новый американский президент Джо Байден — в знак перезагрузки отношений.

В центре внимания виртуального саммита ЕС, который должен пройти сегодня, стоит спор с производителем вакцины AstraZeneca, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Всё снова вращается вокруг коронавируса. Жестокая пандемия не только повлияла на формат запланированного саммита, который приходится проводить по видеосвязи вместо личной встречи международных лидеров, но и сказалась непосредственно на его повестке. В центре внимания по-прежнему стоит медленно продвигающаяся кампания по вакцинации населения, а также спор с фармацевтическим концерном AstraZeneca.

Предполагается, что снабжение вакциной будет улучшено благодаря более жёсткому контролю над экспортом и повышению производительной мощности фирм, занимающихся изготовлением вакцины. Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц требует ввести новую систему распределения вакцины в Европе. Наряду с Хорватией, Словенией, Латвией и Чехией Австрия тоже чувствует себя обделённой в соответствии с нынешними планами по поставкам вакцины, подчёркивает немецкий телеканал.

«Эти планы поставок находятся в явном противоречии с политической целью ЕС, в частности, сделать так, чтобы все страны-члены в равной степени получили свою долю вакцины из расчёта на душу населения», — отметил канцлер Австрии.

Однако его инициатива вряд ли имеет шансы на успех, продолжает Das Erste. Так, немецкое правительство обращает внимание на то, что вакцина распределялась по численности населения, но не все страны действительно полностью закупают долю, которая полагается для них. Тогда другие государства могут выкупить излишки препарата.

«Я поражён появившимся впечатлением, будто мы не способны или не готовы к солидарности — на самом деле всё наоборот», — заявил государственный министр Германии по делам Европы Михаэль Рот. Большинство стран ЕС оценивает ситуацию так же, поэтому новую систему распределения вакцины в Европе считают излишней.

Иначе обстоит дело в том, что касается европейского прививочного сертификата. Ещё на прошлой встрече главы стран и правительств договорились о том, что свидетельство о прививке, отрицательном тесте на коронавирус или перенесённой коронавирусной инфекции должно ещё до лета обеспечить больше свободы для путешествий. Соответствующее предложение Еврокомиссии уже готово к рассмотрению. Европарламент, который должен одобрить новое урегулирование, тоже нацелен разобраться в ситуации как можно скорее.

«Люди в Европе ждут этого сертификата, — отметил глава фракции христианских демократов Манфред Вебер. — В первую очередь, пограничные регионы уже понесли большой ущерб из-за закрытых переходов, потому что нет единого свидетельства о прививках или результатах теста. Оно крайне необходимо, причём как можно скорее».

Как отмечает Das Erste, во внешней политике центральной темой остаются отношения с Турцией. С точки зрения ЕС, в последнее время из Анкары наблюдались положительные сигналы, например, в споре по поводу турецкой добычи газа у берегов Греции и Кипра. Однако выход Турции из стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, напротив, спровоцировал в Брюсселе возмущение.

Доклад уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля по актуальному положению дел предусматривает политические и экономические санкции в качестве инструмента давления, но также и возможные стимулы, например, такие как обновление Таможенного союза. Один из наиболее жёстких критиков Турции, французский президент Эммануэль Макрон, не хочет разрывать нить диалога с Анкарой и считает необходимым, прежде всего, продолжение сотрудничества по миграционному вопросу.

«Да, нам нужен диалог с Турцией, и да, мы должны сделать всё для того, чтобы она не отвернулась от Европы и не обратилась ещё больше к религиозному экстремизму или не принимала геополитические решения, которые для нас ещё более опасны», — отметил президент Франции.

Как сообщает Das Erste, сегодняшний саммит должен завершиться премьерой: вечером к лидерам ЕС подключится из Вашингтона новый американский президент Джо Байден. Это ясный сигнал того, что США и Евросоюз после смены власти в Белом доме и «четырёх мрачных лет при Трампе» делают ставку на перезагрузку, заключает немецкий телеканал.