France 24: нужна «справедливая доля» — ЕС ужесточает правила экспорта вакцин
Взаимность и соразмерность — таковы главные принципы, декларируемые в новой версии правил ЕС по экспорту вакцин. В то время как с задержками столкнулись несколько производителей вакцин, ЕС вновь ужесточает свой регламент в этой сфере. В январе ЕС создал орган по надзору за экспортом прививок. Теперь страны ЕС смогут запрещать поставки вакцин в государства, если доля прошедших там вакцинацию граждан выше, чем в ЕС. При этом они смогут блокировать экспорт в тех случаях, когда производители не распределяют дефицит по различным странам, не выполняют заказы или же когда компании поставляют дозы лишь в конце контрактного периода. Запрет будет грозить также и в случае поставок в те страны, которые не делятся с ЕС теми дозами, которые производятся на их территории.
По словам чиновников, они лишь стремятся к тому, чтобы ЕС получил свою справедливую долю вакцин.
ЭРИК МАМЕР, официальный представитель Еврокомиссии: Мы не пытаемся помешать усилиям по распространению вакцин; мы пытаемся гарантировать выполнение компаниями их обязательств.
Призыв к двустороннему обмену неявно затрагивает производителя вакцин AstraZeneca и Великобританию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала давление на компанию, с тем чтобы она вела дела более прозрачно, учитывая, что она доставила лишь четверть из 100 миллионов доз, прописанных в контракте. Между тем, поставки этой фирмы в Великобританию идут как по маслу. Данная проблема привела к обострению напряжённости в отношениях между Лондоном и Брюсселем.
Хотя переговоры на этот счёт ещё не закончились, Борис Джонсон вновь подчеркнул, что выступает против любых запретов на экспорт.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: В нашей стране мы не верим в блокады.
Однако в среду в британские СМИ утекла информация, что в частной беседе по телефону премьер-министр сказал, что успехами в деле закупок прививок его страна обязана капитализму и жадности.
Хотя лидеры ЕС придерживаются по этому поводу разных мнений, ужесточение экспортного механизма они обсудят в формате видеоконференции в четверг и пятницу.
Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.