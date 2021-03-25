France 24: нужна «справедливая доля» — ЕС ужесточает правила экспорта вакцин

ЕС собирается вновь ужесточить правила на экспорт вакцин, запретив в том числе поставки в страны, где доля привитого населения выше, чем в союзе, а также введя карательные меры против компаний, не выполняющих условия контрактов, передаёт France 24. При этом, как отмечает канал, новые ограничения косвенно затрагивают фармкомпанию AstraZeneca, которая не справляется с поставками вакцин в ЕС, в то время как её прививки как по маслу поступают на британский рынок.

Взаимность и соразмерность — таковы главные принципы, декларируемые в новой версии правил ЕС по экспорту вакцин. В то время как с задержками столкнулись несколько производителей вакцин, ЕС вновь ужесточает свой регламент в этой сфере. В январе ЕС создал орган по надзору за экспортом прививок. Теперь страны ЕС смогут запрещать поставки вакцин в государства, если доля прошедших там вакцинацию граждан выше, чем в ЕС. При этом они смогут блокировать экспорт в тех случаях, когда производители не распределяют дефицит по различным странам, не выполняют заказы или же когда компании поставляют дозы лишь в конце контрактного периода. Запрет будет грозить также и в случае поставок в те страны, которые не делятся с ЕС теми дозами, которые производятся на их территории.

По словам чиновников, они лишь стремятся к тому, чтобы ЕС получил свою справедливую долю вакцин.

ЭРИК МАМЕР, официальный представитель Еврокомиссии: Мы не пытаемся помешать усилиям по распространению вакцин; мы пытаемся гарантировать выполнение компаниями их обязательств.

Призыв к двустороннему обмену неявно затрагивает производителя вакцин AstraZeneca и Великобританию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала давление на компанию, с тем чтобы она вела дела более прозрачно, учитывая, что она доставила лишь четверть из 100 миллионов доз, прописанных в контракте. Между тем, поставки этой фирмы в Великобританию идут как по маслу. Данная проблема привела к обострению напряжённости в отношениях между Лондоном и Брюсселем.

Хотя переговоры на этот счёт ещё не закончились, Борис Джонсон вновь подчеркнул, что выступает против любых запретов на экспорт.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: В нашей стране мы не верим в блокады.

Однако в среду в британские СМИ утекла информация, что в частной беседе по телефону премьер-министр сказал, что успехами в деле закупок прививок его страна обязана капитализму и жадности.

Хотя лидеры ЕС придерживаются по этому поводу разных мнений, ужесточение экспортного механизма они обсудят в формате видеоконференции в четверг и пятницу.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.