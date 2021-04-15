Daily Sabah: направлявшиеся в Чёрное море корабли ВМС США изменили курс

15:35
Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере
Унизительные для людей бюрократические процедуры в социальной сфере необходимо убирать, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
15:34
В Росприроднадзоре сообщили о внеплановых проверках объектов в Арктике
Глава Росприроднадзор Светлана Радионова сообщила о планах проведения внеплановых проверок объектов в Арктической зоне в 2021 году.
15:31
Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник команды Деян Ловрен пропустит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
15:28
США заявили об ответственности СВР России за кибератаку на SolarWinds
Соединённые Штаты официально возложили ответственность на Службу внешней разведки России за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.
15:20
В Германии назвали условия для одобрения применения «Спутника V»
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд назвал условия для одобрения применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
15:16
Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матчи Еврочелленджа с национальной командой Белоруссии.
15:16
США высылают десять российских дипломатов
Власти США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов.
15:12
Глава ФМБА Скворцова рассказала, как переболела коронавирусом осенью
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом осенью.
15:10
Ягудин высказался о лидерстве сборной России по итогам первого дня командного ЧМ
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о первом месте сборной России после первого дня командного чемпионата мира 2021 года в Японии.
15:10
Байден подписал указ о введении санкций против России
Американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
15:07
Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию
Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-технологическому развитию.
15:04
Талибы предупредили США о последствиях нарушения сроков вывода войск
Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.
15:02
В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Оренбургской области продолжается вакцинация от COVID-19. К середине апреля прививку сделали 120 510 человек.
15:01
Тарасова удивлена оценками Коляды на командном ЧМ
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
15:01
Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
15:00
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Волгоградской области выявили 110 случаев COVID-19. С начала пандемии заболели 55 289 человек.
14:57
В Ставрополе после очистки реки вывезли 23 тонны мусора
В Ставрополе с реки Чла после очистки вывезли 23 т отходов. Всего планируется привести в порядок 400 м русла реки.
14:56
Число жертв коронавируса в Европе превысило 1 млн
Число жертв коронавирусной инфекции в Европе превысило 1 млн, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.
14:55
На Ставрополье более 148 тысяч человек вакцинировались от COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, как в регионе проходит кампания по вакцинации от коронавируса.
14:54
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за усиления ветра. Он будет действовать с вечера 15 апреля до вечера 17 апреля.
14:53
Синоптики рассказали о погоде в Крыму
Крымский Гидрометцентр сообщил, что в регионе 15 апреля ожидается до +15 °С.
14:45
Хусаинов о появлении Сухины в судейской: а раньше он туда не заходил?
Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал появление начальника московского «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате в преддверии матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
14:43
Директор ФСБ предупредил об угрозе двойных терактов
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил об увеличении угрозы двойных терактов.
14:40
Экс-судья сообщил о «долгах» арбитров перед командами РПЛ
Бывший российский судья Сергей Хусаинов рассказал о «долгах» арбитров перед командами Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:36
Жулин отреагировал на лидерство сборной России по итогам первого дня командного ЧМ
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о первом месте сборной России после первого дня командного чемпионата мира 2021 года в Японии.
14:35
Препарат от коронавируса «МИР-19» допущен ко II фазе исследований
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на II фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
14:29
В Италии сообщили о смерти четырёх человек после прививки AstraZeneca
В Италии зафиксированы четыре летальных случая в результате тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известным под названием AstraZeneca).
14:29
В Совфеде раскритиковали решение украинского суда об аресте 12 самолётов за полёты в Крым
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.
14:23
Коляда оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ
Российский фигурист Михаил Коляда поделился мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
14:17
В Госдуме допустили завершение строительства «Северного потока — 2» летом
Завершение строительства «Северного потока — 2» ожидается не позднее лета, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами бундестага ФРГ.
14:16
14 апреля состоялась церемония вручения Международной премии РБ
14 апреля в Москве состоялась церемония вручения Международной премии РБ.
14:13
Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 7,5%
Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 7,5% годовых.
14:10
В Ижевске ожидается резкое похолодание
По прогнозам синоптиков, в Ижевске температура воздуха резко опустится более чем на десять градусов в течение дня.
14:09
В Томской области оценили динамику рождаемости с начала 2021 года
В родильных домах Томской области с января по март текущего года на свет появились 2488 новорождённых.
14:09
В Иране назвали условие для прекращения переговоров по ядерной сделке
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона может прекратить переговоры по ядерной сделке в том случае, если они пойдут в неконструктивном направлении.
14:07
Сборная России лидирует после первого дня командного ЧМ
Сборная России занимает первое место после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Японии.
14:03
В Словении отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов
Власти Словении отменили карантин для туристов, привитых вакциной «Спутник V».
14:01
Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — 5-й, Семененко — 7-й
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Японии.
13:56
Посол Украины в ФРГ высказался о возвращении стране ядерного статуса
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с Deutschlandfunk высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».
13:50
Хусаинов: авторитет отца помогает Левникову
Бывший российский судья Сергей Хусаинов высказался о работе арбитра Кирилла Левникова на матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».
13:49
РБК: Россия намерена получать от экспорта водорода до $100 млрд в год
Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год, передаёт РБК со ссылкой на Концепцию развития водородной энергетики.
13:45
Экс-судья ФИФА рассказал, как арбитры помогают отдельным командам РПЛ
Бывший российский судья Сергей Хусаинов ответил на вопрос, помогают ли судьи отдельным командам в Российской премьер-лиге (РПЛ).
13:39
Семененко признался, что его вдохновили выступления Туктамышевой и Щербаковой
Российский фигурист Евгений Семененко поделился мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
13:34
TOLOnews: Блинкен прибыл в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Кабул. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источник.
13:33
Щербакова оценила победу в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
13:33
Суд приговорил рэпера Гулиева к четырём годам колонии по делу о ДТП в Москве
Хамовнический суд Москвы постановил приговорить рэпера Эльмина Гулиева к четырём годам лишения свободы по уголовному делу о наезде на трёх пешеходов в центре Москвы.
13:32
Глава ФСБ рассказал об использовании террористами чатов в видеоиграх
Террористы стали использовать чаты в видеоиграх для обмена сообщениями, а также прибегают к средствам анонимизации и зарубежным серверам электронной почты, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.
13:27
В Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады
В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, аномально тёплая погода сменится похолоданием. Как предупреждает челябинский Гидрометцентр, в выходные дни в некоторых районах ожидаются снегопады.
13:23
В Кремле оценили ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России.
13:20
Путин провёл переговоры с председателем Совета министров Ливана
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири. Об этом информирует пресс-служба Кремля.