U.S. News & World Report: усиление НАТО в Чёрном море Столтенберг объяснил активностью России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на «значительное наращивание российского военного присутствия» России в последние годы, пишет U.S. News & World Report. При этом Столтенберг назвал это причиной для крупнейшего усиления коллективной обороны альянса со времён окончания холодной войны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался относительно действий России, стремясь удержать Кремль от любой военной деятельности в Европе или в других регионах, сообщает U.S. News & World Report.

На вопрос, опасаются ли в Североатлантическом альянсе потенциальной военной активности России за рубежом, для того чтобы отвлечь внимание россиян от «нарастающих волнений» на родине, Столтенберг заявил, что не намерен спекулировать на этой теме. Однако воспользовался случаем, чтобы предостеречь Кремль от любых возможных военных операций.



«В последние годы мы наблюдаем значительное наращивание российского военного присутствия», — заявил политик в рамках встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём в Брюсселе во вторник.



В частности, Столтенберг указал на «вторжение» России в Грузию и на Украину, а также на вхождение Крыма в состав России, что в НАТО называют «аннексией»*. «Это дало толчок самому масштабному и серьёзному усилению коллективной обороны НАТО со времён окончания холодной войны», — приводит U.S. News & World Report слова генсека.

Как отмечает издание, хотя Россия неоднократно указывала на провокации со стороны Североатлантического альянса, усиление присутствия НАТО в Чёрном море, по словам Столтенберга, является ответом на действия России в данном регионе.

Подобная риторика соотносится с позицией, которую после проигрыша на выборах бывшего президента Дональда Трампа заняли Соединённые Штаты. Как напоминает U.S. News & World Report, ранее с осуждением деятельности России неоднократно выступала администрация нового президента Джо Байдена. В частности, в конце прошлого месяца в Белом доме отметили, что Байден в своём первом разговоре в качестве президента с Владимиром Путиным предостерёг российского лидера от действий, направленных против национальных интересов США. А на этой неделе Европейское командование Вооружённых сил страны сообщило, что впервые развёртывает бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегии, что должно послать Москве «чёткий сигнал».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).