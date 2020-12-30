FAZ: коронавирус заставил НАТО взяться за укрепление биологической защиты

Пандемия коронавируса показала, что мир недостаточно подготовлен к такой катастрофической ситуации, поэтому НАТО взялось за укрепление биологической обороны, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, НАТО обладает полным спектром возможностей, чтобы ответить на возможную биологическую атаку со стороны террористов или враждебных государств.

НАТО укрепляет биологическую оборону против пандемии коронавируса, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Из-за опустошительных последствий пандемии коронавируса НАТО сосредоточилось на усилиях, направленных на биологическую оборону. Коронавирус не был создан в лаборатории, однако он показывает опасности применения биологического оружия, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому пресс-агентству DPA в Брюсселе.

Поэтому НАТО должно укреплять свою оборону на случай возникновения такой опасности. Альянс уже работает над улучшением обмена данными разведслужб, чтобы предотвратить возможные инциденты с применением биологического оружия.

«Это оружие запрещено по международному праву точно так же, как и химическое, но мы должны быть готовы к его применению, потому что мы знаем, что такое оружие всё ещё существует», — подчеркнул Столтенберг. Оно может применяться как государственными структурами, так и террористами, предостерегает он.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО не исключает, что ответом на масштабную биологическую атаку, при которой могут погибнуть сотни тысяч людей, может стать удар возмездия с применением традиционных вооружений или ядерного оружия. «НАТО не обладает запрещёнными вооружениями, однако у нас есть полный спектр возможностей для соразмерного ответа», — отметил он. В случае, если после применения биологического оружия вступит в силу параграф о коллективной обороне, НАТО может использовать их все, чтобы отреагировать на нападение.

Возможным биологическим оружием, наряду с возбудителями оспы и сибирской язвы, считаются также вирусы гриппа, а также коронавирусы. Исследователи неоднократно демонстрировали, что вирусы можно сделать более опасными искусственным путём в лабораторных условиях. Подобные эксперименты производились с целью лучше вооружиться против последствий естественных мутаций вируса. Однако в то же время они показывают, какие последствия может иметь, к примеру, если террористы получат доступ к биологическому оружию.

Один из наиболее страшных сценариев состоит в том, что вирусы можно модифицировать таким образом, чтобы они поражали только избранные группы людей — то есть, к примеру, действовали только на темнокожих или только на белых. Другой страшный сценарий: биологическое оружие могут использовать фанатики, которые считают, что мир можно спасти только путём резкого сокращения численности населения.

Об опасности терактов с применением биологического оружия предупреждал ещё в июле и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Пандемия показала, что подготовка к катастрофе недостаточна. Также Гутерреш призвал к укреплению соглашения о запрете на биологическое оружие, принятого в 1975 году. До сих пор в нём, к примеру, не содержится никакого механизма контроля. Кроме того, 14 государств до сих пор не вступили в это соглашение, в том числе Эритрея, Израиль, Египет, Сомали и Сирия.

Говоря о нынешней пандемии коронавируса, Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово оказывать союзникам активную помощь. «НАТО и военные могут оказать поддержку при распределении вакцины», — заявил он. Штаб альянса по защите от катастроф уже на протяжении месяцев координирует оказание помощи в других отраслях. Так, недавно в балканские страны была осуществлена поставка большого числа аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.