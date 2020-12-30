FAZ: коронавирус заставил НАТО взяться за укрепление биологической защиты
НАТО укрепляет биологическую оборону против пандемии коронавируса, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Из-за опустошительных последствий пандемии коронавируса НАТО сосредоточилось на усилиях, направленных на биологическую оборону. Коронавирус не был создан в лаборатории, однако он показывает опасности применения биологического оружия, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому пресс-агентству DPA в Брюсселе.
Поэтому НАТО должно укреплять свою оборону на случай возникновения такой опасности. Альянс уже работает над улучшением обмена данными разведслужб, чтобы предотвратить возможные инциденты с применением биологического оружия.
«Это оружие запрещено по международному праву точно так же, как и химическое, но мы должны быть готовы к его применению, потому что мы знаем, что такое оружие всё ещё существует», — подчеркнул Столтенберг. Оно может применяться как государственными структурами, так и террористами, предостерегает он.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО не исключает, что ответом на масштабную биологическую атаку, при которой могут погибнуть сотни тысяч людей, может стать удар возмездия с применением традиционных вооружений или ядерного оружия. «НАТО не обладает запрещёнными вооружениями, однако у нас есть полный спектр возможностей для соразмерного ответа», — отметил он. В случае, если после применения биологического оружия вступит в силу параграф о коллективной обороне, НАТО может использовать их все, чтобы отреагировать на нападение.
Возможным биологическим оружием, наряду с возбудителями оспы и сибирской язвы, считаются также вирусы гриппа, а также коронавирусы. Исследователи неоднократно демонстрировали, что вирусы можно сделать более опасными искусственным путём в лабораторных условиях. Подобные эксперименты производились с целью лучше вооружиться против последствий естественных мутаций вируса. Однако в то же время они показывают, какие последствия может иметь, к примеру, если террористы получат доступ к биологическому оружию.
Один из наиболее страшных сценариев состоит в том, что вирусы можно модифицировать таким образом, чтобы они поражали только избранные группы людей — то есть, к примеру, действовали только на темнокожих или только на белых. Другой страшный сценарий: биологическое оружие могут использовать фанатики, которые считают, что мир можно спасти только путём резкого сокращения численности населения.
Об опасности терактов с применением биологического оружия предупреждал ещё в июле и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Пандемия показала, что подготовка к катастрофе недостаточна. Также Гутерреш призвал к укреплению соглашения о запрете на биологическое оружие, принятого в 1975 году. До сих пор в нём, к примеру, не содержится никакого механизма контроля. Кроме того, 14 государств до сих пор не вступили в это соглашение, в том числе Эритрея, Израиль, Египет, Сомали и Сирия.
Говоря о нынешней пандемии коронавируса, Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово оказывать союзникам активную помощь. «НАТО и военные могут оказать поддержку при распределении вакцины», — заявил он. Штаб альянса по защите от катастроф уже на протяжении месяцев координирует оказание помощи в других отраслях. Так, недавно в балканские страны была осуществлена поставка большого числа аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.