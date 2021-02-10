УП: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не член НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как передаёт «Украинская правда», Столтенберг заявил, что стране нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят её к членству в блоке, а также продолжить борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят её к членству в альянсе. Как пишет «Украинская правда», об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, комментируя вопрос президента Зеленского к президенту Байдену «Почему Украина ещё не в НАТО?».

Столтенберг напомнил, что в 2008 году на бухарестском саммите НАТО приняло решение о том, что Украина в будущем станет членом альянса. Но он подчеркнул, что Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.

«Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую чёткий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооружёнными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов», — заявил Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что проведение реформ не только является «хорошим для Украины», но и приближает её к членству.

Он добавил, что «не может назвать конкретной даты», но может заверить: «Мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины и поддерживать путь Украины к НАТО».

Столтенберг напомнил, что Украина признана «аспирантом» альянса и союзники НАТО поддерживают усилия Украины в присоединении к блоку.

Он подчеркнул, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в этом году в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.

«Двери НАТО остаются открытыми», — резюмировал Йенс Столтенберг.