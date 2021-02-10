Украинская правда Оригинал

УП: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не член НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как передаёт «Украинская правда», Столтенберг заявил, что стране нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят её к членству в блоке, а также продолжить борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов.
УП: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не член НАТО
Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят её к членству в альянсе. Как пишет «Украинская правда», об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, комментируя вопрос президента Зеленского к президенту Байдену «Почему Украина ещё не в НАТО?».

Столтенберг напомнил, что в 2008 году на бухарестском саммите НАТО приняло решение о том, что Украина в будущем станет членом альянса. Но он подчеркнул, что Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.

«Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую чёткий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооружёнными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов», — заявил Столтенберг.
 
Генсек альянса подчеркнул, что проведение реформ не только является «хорошим для Украины», но и приближает её к членству.
 
Он добавил, что «не может назвать конкретной даты», но может заверить: «Мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины и поддерживать путь Украины к НАТО».
 
Столтенберг напомнил, что Украина признана «аспирантом» альянса и союзники НАТО поддерживают усилия Украины в присоединении к блоку.
 
Он подчеркнул, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в этом году в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.
 
«Двери НАТО остаются открытыми», — резюмировал Йенс Столтенберг.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров