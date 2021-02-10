УП: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не член НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят её к членству в альянсе. Как пишет «Украинская правда», об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, комментируя вопрос президента Зеленского к президенту Байдену «Почему Украина ещё не в НАТО?».
Столтенберг напомнил, что в 2008 году на бухарестском саммите НАТО приняло решение о том, что Украина в будущем станет членом альянса. Но он подчеркнул, что Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.
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