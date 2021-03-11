СТРАНА: в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО

19:48
Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани крайнего голода.
19:46
Сестра Роналду отреагировала на оскорбления сотрудника «Порту» в адрес брата
Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на оскорбления в адрес её брата со стороны сотрудника «Порту» Фернанду Сауля после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
19:46
Синоптики прогнозируют мороз до -37 °С в Свердловской области
По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области ожидаются сильные морозы.
19:44
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор».
19:37
Производство вакцины «Спутник V» в Сербии начнётся до 20 мая
Министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что сербская сторона рассчитывает, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнётся в стране до 20 мая.
19:32
Путин призвал российских бизнесменов инвестировать «в дом»
Президент России Владимир Путин, обращаясь к российским бизнесменам на совещании по вопросам инвестиционной активности, призвал их вкладывать средства «в дом».
19:30
Латвийский биатлонист Расторгуев отстранён за нарушение антидопинговых правил
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
19:28
Агент Дацюка заявил, что хоккеист пока не принял решения о завершении карьеры
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского хоккеиста «Автомобилиста» Павла Дацюка, опроверг слухи о завершении карьеры своим клиентом.
19:26
Один человек погиб в результате пожара в Москве
Один человек погиб в результате возгорания в квартире на юге Москвы.
19:15
Источник: ПСЖ интересуется Роналду
ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
19:10
Кабмин выделит 212 млрд рублей на дорожные работы в 2021 году
Российское правительство направит 212 млрд рублей на дорожные работы в 2021 году, сообщила пресс-служба кабмина.
19:06
Визажист рассказал о приёмах макияжа
Визажист Вадим Андреев рассказал о приёмах макияжа.
19:05
Федерация тенниса Украины поддержала Свитолину, которую раскритиковали после поражения от Кузнецовой
Федерация тенниса Украины поддержала Элину Свитолину, которую подвергли критике после поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае.
19:04
Эксперт прокомментировал увеличение количества киберпреступлений
Политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.
18:59
Рублёв и Карацев стали финалистами парного турнира АТР в Дохе
Россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев вышли в финал парного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе, обыграв в полуфинале французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена.
18:58
Еврокомиссия одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19 в ЕС
Европейская комиссия сообщила в Twitter, что одобрила использование в ЕС четвёртой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
18:55
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Ленобласти
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области в пятницу, 12 марта.
18:53
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года санкции в отношении двух российских банков. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
18:52
Мележиков объяснил увольнение Пилипчука из «Спартака-2»
Управляющий директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал отставку с поста главного тренера второй команды красно-белых Романа Пилипчука.
18:47
Пилипчук признался, что отставка из «Спартака-2» стала для него неожиданной
Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал своё увольнение.
18:46
В Госдуме прокомментировали новый порядок предоставления выплат семьям с детьми
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала новый порядок предоставления выплат семьям с детьми.
18:45
Клопп: не похоже, что в этом сезоне мы победим в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает свою команду способной выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
18:45
Эксперт оценил возможное влияние погоды в Петербурге на здоровье в ближайшие дни
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус оценил возможное влияние погоды в Санкт-Петербурге на здоровье в ближайшие дни.
18:43
В Подмосковье оценили реализацию проекта по приёму вторсырья
В Московской области оценили реализацию проекта по приёму вторсырья «Мегабак».
18:42
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве
Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.
18:41
В Британии выявили новый вариант COVID-19
В Великобритании выявили новый вариант коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что он был зафиксирован в Англии.
18:40
Песков оценил сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом великолепным.
18:39
Фролов и да Силва прошли процедуру взвешивания перед боем на ACA 119
Российский боец смешанного стиля Артём Фролов и бразилец Вендерс да Сильва прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире ACA 119.
18:39
Услугами аэропорта Мурманска воспользовались свыше 180 тысяч пассажиров с начала года
Услугами аэропорта Мурманска с начала 2021 года воспользовались свыше 180 тыс. пассажиров.
18:38
В Москве около ЦКАД может быть создано около 100 тысяч рабочих мест
Около 100 тыс. новых рабочих мест, по оценкам властей, может быть создано возле столичного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
18:37
Помощник Церетели прокомментировал перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу
Помощник скульптора Зураба Церетели Серги Шагулашвили прокомментировал перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу.
18:36
Экономист оценил ситуацию с дедолларизацией
Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов оценил ситуацию с дедолларизацией.
18:33
Фотожурналист МИА «Россия сегодня» стал лауреатом конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID
Фотожурналист МИА «Россия сегодня» Илья Питалев одержал победу в конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID в категории «Лучшая фотография» с работой «Причастие».
18:31
В Раде обвинили власти Украины в обогащении за счёт карантина
Украинское правительство использовало введённый из-за ситуации с коронавирусом карантин для своего обогащения, заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
18:27
Источник: «Ювентус» готов отпустить Роналду за €60 млн
Туринский «Ювентус» готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду за €60 млн.
18:22
На Украине решили вернуть предприятие «Мотор Сич» в госсобственность
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» было решено вернуть в государственную собственность.
18:20
КДК РФС отменил жёлтую карточку футболисту ЦСКА Фернандесу
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об отмене жёлтой карточки защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу, которую он получил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
18:10
Бушманов стал новым тренером «Спартака-2»
Российский специалист Евгений Бушманов возглавил «Спартак-2».
18:08
Организаторы Евровидения заявили о политизированности белорусской песни
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас.
18:06
Умер автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев
Композитор Виктор Лебедев, написавший музыку ко многим российским и советским фильмам, в числе которых киноленты про гардемаринов, скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.
18:03
КДК РФС отказал «Спартаку» в аннулировании жёлтой карточки Жиго
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил просьбу московского «Спартака» отменить жёлтую карточку французскому защитнику команды Самуэлю Жиго.
17:56
Приговор экс-замглаве администрации Истринского района Штейну отменён
Мособлсуд отменил приговор бывшему замглавы администрации Истринского района Московской области Владимиру Штейну, ранее осуждённому на 4,5 года за злоупотребление полномочиями.
17:52
Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом по ММА
Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём желании провести бой по правилам MMA.
17:49
В Пакистане заблокируют TikTok
Пакистан заблокирует социальную сеть TikTok после решения суда. Об этом газете Dawn заявил представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.
17:47
Предприятиям Удмуртии вернули 10 млн рублей на мероприятия по предупреждению COVID-19
В 2020 году предприятиям Удмуртии вернули более 10 млн рублей в рамках финансирования предупредительных мер по борьбе с коронавирусом.
17:43
Михельсон обратился к Путину с предложениями по поддержке отрасли СПГ
Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений по стимулированию развития отрасли СПГ.
17:41
В Мосгордуме рассказали о дистанционной работе с избирателями
Космонавт-испытатель, депутат Московской городской думы VII созыва Олег Артемьев рассказал о дистанционной работе с избирателями.
17:38
Эксперт прокомментировал новые правила маркировки воды в России
Руководитель товарной группы «Вода» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков прокомментировал новые правила по маркировке упакованной воды в России.
17:37
Загитова заявила, что примет участие в шоу Тутберидзе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что будет участвовать в шоу своего тренера Этери Тутберидзе.
17:36
Жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что в соответствии с поручением губернатора региона Андрея Воробьёва финансовая нагрузка на население относительно оплаты счетов ЖКХ будет снижена.