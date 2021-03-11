Страна.ua Оригинал

СТРАНА: в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В порт Одессы зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО. Как передаёт «СТРАНА», в Министерстве обороны Украины сообщили, что во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.
СТРАНА: в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО
Минобороны Украины

В Одесский морской порт 10 марта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В состав корабельной группы входят флагман — корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турции, противоминный корабль AYVALIK ВМС Турции, противоминный корабль TAJO Королевских ВМС Испании и противоминный корабль LUPU DINESCU МС Румынии.
 
Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.
 
Как напоминает издание, вторая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7—8 минных тральщиков.
 
Цель группы — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединённому командованию НАТО (Неаполь).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
корабль НАТО Одесса Украина Черное море
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров