112: одесские предприниматели протестовали против карантина выходного дня

Предприниматели с одесского рынка «Седьмой километр» устроили акцию протеста против карантина выходного дня. Как передаёт «112 Украина», они перекрыли на целую ночь трассу на город Овидиополь, а также подняли вопрос о бессрочной голодовке.

В Одессе торговцы рынка «Седьмой километр» устроили акцию протеста против карантина выходного дня. Как передаёт «112 Украина», предприниматели перекрыли трассу на город Овидиополь.

«Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют в том числе промтоварами и спокойно работают, а у нас тут на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя», — заявила одна из протестующих.

Противники карантина потребовали переговоров с мэром Одессы и главой обладминистрации. Участники акции протеста сказали, что расходиться не будут до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Более того, они даже подняли вопрос о бессрочной голодовке.

На место событий приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной администрации Дмитрий Радулов. Он предложил встретиться во вторник в администрации, но протестующие отказались.