112: одесские предприниматели протестовали против карантина выходного дня

Предприниматели с одесского рынка «Седьмой километр» устроили акцию протеста против карантина выходного дня. Как передаёт «112 Украина», они перекрыли на целую ночь трассу на город Овидиополь, а также подняли вопрос о бессрочной голодовке.
В Одессе торговцы рынка «Седьмой километр» устроили акцию протеста против карантина выходного дня. Как передаёт «112 Украина», предприниматели перекрыли трассу на город Овидиополь.
«Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют в том числе промтоварами и спокойно работают, а у нас тут на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя», — заявила одна из протестующих.
Противники карантина потребовали переговоров с мэром Одессы и главой обладминистрации. Участники акции протеста сказали, что расходиться не будут до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Более того, они даже подняли вопрос о бессрочной голодовке.
На место событий приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной администрации Дмитрий Радулов. Он предложил встретиться во вторник в администрации, но протестующие отказались.
Басманный суд Москвы отправил под арест до 4 января начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в московском метро, которые произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.
Защита аудитора Счётной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня подала апелляцию на решение суда, который ранее в качестве меры пресечения назначил чиновнику запрет определённых действий.
Российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, он доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за девять месяцев 2020 года увеличился на 41,2% и составил $27,11 млрд.
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Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос о возможном возвращении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой к соревновательной деятельности.
Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прокате олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.
Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался об отсутствии нападающего Лионеля Месси в заявке команды на матч четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской и Псковской областях.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внёс в нижнюю палату законопроект об административной ответственности за незаконное использование отличительных признаков работников СМИ в ходе публичного мероприятия.
Последние две недели в Москве происходит «сглаживание» ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.