BFM TV: зимой части французов грозит блэкаут из-за проверок АЭС на фоне пандемии

Зимой жители некоторых регионов Франции могут оказаться без электричества из-за остановок работы атомных электростанций для плановых проверок, передаёт BFM TV. Коронавирусные ограничения привели к сокращению числа сотрудников, которые могут одновременно находиться на АЭС, поэтому все мероприятия занимают больше времени.

Проходящая раз в десять лет проверка безопасности этой атомной электростанции заканчивается позже, чем предполагалось. Причина — коронакризис, который заставил нарушить график.

АНТУАН МЕНАЖЕ, директор атомной электростанции Шинон: Мы можем вывести одновременно на работу меньше людей, и это увеличило продолжительность этой остановки (работы станции. — ИноТВ) и растягивание задач. И так остановка, которая должна была продлиться четыре месяца, заняла на месяц больше.

Перед началом лета электрораспределительная компания RTE предупредила, что такая ситуация, сложившаяся на многих французских станциях, вызывает опасения в нехватке электроэнергии этой зимой. Представители сектора с июня объединили свои усилия для минимизации риска.

КСАВЬЕ ПЬЕХАЧИК, председатель совета директоров RTE: Регулярные остановки атомных реакторов можно перегруппировать. Главным образом это подразумевает возможность останавливать реакторы этим летом и прибегнуть к другим способам — например, углю и импорту, — чтобы оставить эти реакторы в резерве на зиму.

В результате риск (нехватки электроэнергии. — ИноТВ) сократился. К тому же благодаря карантину с начала месяца объём потребляемого электричества сократился на 5 процентов. Однако RTE будет внимательно следить за ходом проверок, особенно в феврале, когда запланированы остановки (работы атомных станций. — ИноТВ), которые нельзя перенести. На пике потребления это приведёт к отключениям электричества. Они будут локализированными, короткими и запланированными.

БАРБАРА ПОМПИЛИ, министр экологических преобразований: В теории, если зима будет нормальной, их (остановок. — ИноТВ) не будет. Если придут морозы, они могут применяться, но будут ограниченными по времени. Всё будет решено.

Также RTE призывает семьи распределять объём потребляемой энергии в периоды, связанные с перегрузкой сетей. Информационная кампания EcoWatt, которая уже проходит в регионах Бретань и Провас—Альпы—Лазурный берег, расширена на всю территорию Франции.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2020 года.