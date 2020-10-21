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Euronews: рецессия заставляет ЕС выбирать между борьбой с пандемией и «зелёной сделкой»
Из-за коронавируса экономика ЕС переживает спад и правительствам многих стран приходится выбирать, что важнее — финансирование «зелёной сделки» для достижения углеродной нейтральности или восстановление после пандемии? Однако курирующий эту сделку вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью Euronews, что одно не должно исключать другого, надо просто искать компромиссы.

Год назад Европейская комиссия назвала одим из своих приоритетов так называемую зелёную сделку — она нацелена на достижение континентом углеродной нейтральности к 2050 году. Но в последние месяцы из-за коронавируса экономика повсеместно вошла в рецессию.

Многие правительства ЕС решают, что важнее оплатить: переход на возобновляемые источники энергии или восстановление хозяйства после пандемии? Одно не противоречит другому, так считает курирующий эту политику исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

ФРАНС ТИММЕРМАНС, вице-председатель Еврокомиссии: Я думаю, что сейчас есть повышенное ощущение чрезвычайной ситуации. В этой пандемии, когда речь заходит о восстановлении, — мы говорим, что его финансирование не должно идти вразрез с нашими усилиями в области климата, 37 процентов этих денег должны быть потрачены на климатическую политику. 

Однако, когда лидеры ЕС разрабатывали пакет восстановительных мер общим объёмом в триллион евро, они сократили расходы на экологические нужды. Так, с 40 до 10 миллиардов евро урезан Фонд справедливого перехода, цель которого — помочь преодолеть зависимость от угля таким странам, как Польша. Тиммерманса устраивает и это. 

ФРАНС ТИММЕРМАНС: Я бы занял позитивную позицию, потому что первоначальное предложение Европарламента о Фонде справедливого перехода составляло пять миллиардов евро. Получается, что мы фактически удваиваем его! Конечно, комиссия хотела бы иметь 40 миллиардов — но был сделан выбор, были найдены компромиссы.

Пакет восстановления критикуют и за то, что он предусматривает поддержку добычи ископаемого топлива. Замглавы Еврокомиссии это оправдывает. 

ФРАНС ТИММЕРМАНС: Некоторые страны будут осуществлять переход, продолжая потреблять ископаемое топливо. Если вы будете переключаться с угля, например, на возобновляемые источники, и в промежуточный период вы будете использовать природный газ, то окружающая среда от этого выиграет, потому что довольно существенно будут сокращаться вредные выбросы. Так что полностью исключить ископаемое топливо из этого набора — эта наша перспективная задача, но на данном этапе я думаю, что нам будет легче осуществить переход, если мы включим в этот набор природный газ. 

Успех «зелёной сделки» государств-членов также зависит от их лидеров. Они отложили до декабря решение о сокращении парниковых выбросов: нужно больше времени и компромиссов.

Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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