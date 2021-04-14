Эксперт: Зеленский покупает встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ назвал информацию о продаже 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич» Турции идиотским решением. Как пишет он в статье для портала «Главред», мало того что Зеленский таким образом «покупает встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий страны», он ещё и портит отношения с Китаем.

Недавно в офисе Владимира Зеленского заговорили о национализации предприятия «Мотор Сич». Как пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, по поступившей информации, также планируется продать 50% акций предприятия одной из турецких государственных компаний для производства беспилотников. Как отмечает эксперт, хотя он и редко использует эмоциональные выражения, но в данном случае без них нельзя, поскольку «более идиотского решения и придумать сложно».

Как рассказал Кущ порталу «Главред», существует сразу несколько негативных аспектов. К примеру, пишет эксперт, очень сложно приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. Поэтому пример тут нужно брать с турок, которые вначале производят боевые самолёты по лицензии западных стран, а затем подходят к созданию своего боевого самолёта.

«Если кто-то думает, что мы будем влиять на поставки байрактаров, то он глубоко ошибается: если турки купят «Мотор Сич», они сами решат, куда и сколько поставлять. В таком варианте, если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы (например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы), то никаких байрактаров нам не видать. А национализировать повторно «Мотор-Сич», забирая завод у турок, — ну, попробуйте», — пишет эксперт.

Кроме того, отмечает Кущ, на отношениях с Китаем Украине можно ставить крест и готовить $3 млрд на уплату компенсации китайским инвесторам по решению международного арбитража.

«Теперь Китай будет мстить и «мстя его страшна», ведь он любит месть холодной. Ведь одно дело отказывать китайцам в покупке «Мотор Сич» и национализировать его как стратегическое предприятие (тут Пекин мог бы понять и простить), и совсем другое — показать китайцам фигуру из пяти пальцев и продать завод туркам», — считает Кущ.

«Вся эта ситуация наглядно показала, и мы должны это просто раз и навсегда осознать для себя: у нас власть временщиков и компрадоров, которые покупают встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий страны. Всё на что они способны: забрать чужое решением СНБО и перепродать, попутно заработав. А затем — ещё раз нагреться на контрактах, покупая байрактары, произведённые на украинском предприятии, у турок», — констатирует эксперт.