Эксперт: Зеленский покупает встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий
Недавно в офисе Владимира Зеленского заговорили о национализации предприятия «Мотор Сич». Как пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, по поступившей информации, также планируется продать 50% акций предприятия одной из турецких государственных компаний для производства беспилотников. Как отмечает эксперт, хотя он и редко использует эмоциональные выражения, но в данном случае без них нельзя, поскольку «более идиотского решения и придумать сложно».
Как рассказал Кущ порталу «Главред», существует сразу несколько негативных аспектов. К примеру, пишет эксперт, очень сложно приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. Поэтому пример тут нужно брать с турок, которые вначале производят боевые самолёты по лицензии западных стран, а затем подходят к созданию своего боевого самолёта.
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