Hill: Эрдоган призвал положить конец «тревожной эскалации» на границе между Россией и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «тревожной» эскалации на российско-украинской границе, пишет The Hill. При этом он добавил, что Анкара готова оказать «любую необходимую поддержку», если обострение конфликта между двумя странами не сойдёт на нет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «тревожной» эскалации на границе между Россией и Украиной, пишет The Hill. С этим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции после трёхчасовых переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Мы надеемся, что тревожная эскалация, наблюдаемая в последнее время на месте событий, как можно скорее прекратится, перемирие возобновится и конфликт будет урегулирован путём диалога на основе минских договорённостей», — отметил Эрдоган.
Он при этом добавил, что Турция готова оказать «любую необходимую поддержку», если эскалация конфликта между двумя странами не ослабнет.
Его слова, как отмечает издание, прозвучали на фоне возобновлённого противостояния между Киевом и Москвой в восточной части Украины.
В прошлом месяце между поддерживаемыми Россией ополченцами и украинскими военными начались боевые действия, которые положили конец перемирию, заключённому летом прошлого года. С тех пор Москва нарастила своё военное присутствие в регионе.
Россия также выразила готовность защищать граждан, проживающих на востоке Украины. Кремль предупредил, что для этой цели даже готов нарушить российско-украинскую границу.
Между тем, входящая в НАТО Турция в пятницу заявила, что на следующей неделе США отправят в Чёрное море два военных корабля, которые, как ожидается, прибудут в середине недели.
Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не подтвердил эту переброску и заявил, что Минобороны США часто направляет корабли в регион.
Серебряный призёр ОИ-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказался о критике двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «серьёзной обеспокоенности» действиями России на границе с Украиной.
Вашингтон озабочен ситуацией вокруг Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнёрами из числа европейских государств. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным не требовала свернуть «военное усиление» у границ Украины, но высказала обеспокоенность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые заявления являются сенсационными даже для тех, кто участвовал в подготовке.
Американский боксёр Джо Смит — младший прокомментировал свою победу над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для всех игроков чемпионата Европы по футболу — 2020.
Никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине, и никто не приемлет возможность такой войны, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вместе с тем Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих людей, которые живут там.