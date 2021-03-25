Euronews: Анкара объявила сделку с Россией по ЗРК С-400 «завершённым делом»

В ответ на очередные призывы Вашингтона отказаться от российских комплексов С-400 глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это уже решённое дело. В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его страна продолжит развивать стратегические отношения с самыми разными странами, тем более что географическое положение не позволяет ей от кого-то отгораживаться, передаёт Euronews.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав МИД стран НАТО, призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400. Заявление главы американской дипломатии прозвучало в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Чавушолгу, в свою очередь, сказал Блинкену, что сделка с РФ — «завершённое дело». Контракт на поставку ЗРК С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США и альянса в целом.
Сейчас новая администрация США пытается усилить давление на Анкару. На фоне переговоров в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна хочет увеличить число своих друзей.
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Мы продолжим формировать наши отношения с разными государствами — от Соединённых Штатов до России, от Европейского союза до арабских стран, с учётом интересов Турции и ожиданий нашего народа. Как стране, расположенной на перекрёстке между Африкой, Европой и Азией, у нас нет возможности поворачиваться спиной ни к Востоку, ни к Западу.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО очень сильно заинтересовано в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса. По словам дипломата, разногласия между членами НАТО есть — однако альянс может стать сильнее, если их преодолеет.
На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе одной из главных дискуссионных тем стала перестройка альянса в рамках концепции «НАТО-2030».
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