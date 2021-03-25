Euronews: Анкара объявила сделку с Россией по ЗРК С-400 «завершённым делом»

14:20 Энергоблок БелАЭС отключили от сети для испытаний Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции планово отключили от сети с целью проведения испытаний, передаёт пресс-служба белорусского Минэнерго.

14:18 Тренировка сборной Германии была отменена из-за коронавируса у одного из футболистов Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн получил положительный результат теста на коронавирус, находясь в сборной Германии.

14:17 В Кремле заявили о готовности к равноправному диалогу с НАТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.

14:17 Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены Мутации коронавируса, выявленные в Индии, не обнаружены на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

14:13 Польша пригрозила Белоруссии санкциями из-за дела главы Союза поляков Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал совместно с Литвой и Латвией ввести санкции против Белоруссии из-за возбуждённого дела в отношении главы Союза поляков.

14:05 МИД России заявил, что действия США привели к напряжённости в отношениях Многоплановые усилия Соединённых Штатов по сдерживанию России привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях, говорится в обзоре российского МИД.

14:05 Экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин объяснил, как отсутствие травмированного Матвея Сафонова поможет Александру Максименко на молодёжном чемпионате Европы — 2021 по футболу.

14:03 Песков заявил об отсутствии угрозы для России от пусков ракет КНДР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ракетные пуски Северной Кореи не представляют угрозы для России.

14:00 Гришин о выступлении молодёжной сборной России на Евро: дай бог, наши ребята возьмут золотые медали Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлении молодёжной сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2021.

13:59 Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал вину Мужчина, подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии, признал вину.

13:53 Лавров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника V» в странах Африки Глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Африки.

13:50 Губерниев объяснил, почему Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конкуренции за место в составе сборной России между Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым.

13:45 В Кремле заявили о заинтересованности в диалоге с Японией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы в сохранении и развитии диалоговой инфраструктуры с Японией, налаженной за последние годы.

13:45 Брат Нурмагомедова рассказал о жизни бойца после карьеры Двоюродный брат российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов ответил на вопрос, как изменился боец, после того как объявил о завершении карьеры.

13:39 Одна из федеральных земель ФРГ начнёт выходить из карантина с 6 апреля Федеральная земля Германии Саар начнёт первый этап выхода из карантина с 6 апреля, сообщил премьер-министр региона Тобиас Ханс.

13:30 Исмаилов поддержал предложение Шлеменко запретить концерты Моргенштерна в России Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов высказался о рэп-исполнителе Моргенштерне.

13:30 Источник: «Зенит» заинтересован в приглашении тренера «Ромы» Фонсеки Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть команду по окончании сезона и перебраться в Россию.

13:30 Четырёх жителей Сочи задержали за вербовку в «Свидетели Иеговы» Следственные органы Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении четырёх жителей Сочи в возрасте от 48 до 56 лет. Об этом сообщается на сайте СК России.

13:27 В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

13:25 В Кремле рассказали о попытках «демократизаторства» России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента распада Советского Союза ощущались попытки насильственного «демократизаторства» России.

13:19 Сорокин: у нас существует договорённость о 50% зрителей на Евро-2020 Гендиректор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском зрителей на матчи турнира, которые будут проходить на стадионе «Газпром Арена».

13:17 Глава МО Словакии временно возглавит МИД после отставки министра Министр обороны Словакии Ярослав Надь временно возглавит МИД страны после отставки главы ведомства Ивана Корчока на фоне кризиса в кабмине.

13:15 Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил подготовку национальной команды к чемпионату Европы по футболу 2021 года.

13:13 На Украине зафиксировали 587 случаев побочных реакций на вакцину Замглавы Минздрава Украины Игорь Иващенко рассказал, что в стране у 587 человек из 155,6 тыс. вакцинированных выявили побочные реакции на прививку от коронавируса.

13:12 Посол рассказал об обсуждениях производства «Спутника V» в Малайзии Малазийский посол в Москве Бала Чандран сообщил, что Малайзия обсуждает с российской стороной возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

13:08 Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо Президент России Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:01 Американский журналист: Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время проката Трусовой Американский журналист Филипп Херш высказался о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

12:55 В Госдуме рассказали о консультациях с Антоновым Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о консультациях с послом России в США Анатолием Антоновым.

12:52 В Крыму сформируют новый полк ВДВ Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

12:50 Попова отметила повышение рисков здоровью детей из-за онлайн-обучения Специалисты в разных странах отмечают увеличившиеся риски для здоровья школьников из-за перехода на дистанционное обучение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

12:45 Гришин о вызове Захаряна в молодёжку на Евро: пригласили не для знакомства Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о попадании в заявку молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 17-летнего Арсена Захаряна.

12:44 Антонов заявил, что нынешняя ситуация с США не отвечает интересам России Посол России в США Анатолий Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

12:40 Экс-тренер дубля ЦСКА рассказал, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин предположил, кто заменит получившего травму Константина Кучаева в составе молодёжной сборной России на чемпионате Европы — 2021.

12:38 Военные парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах.

12:38 Голикова рассказала о миссиях Роспотребнадзора во время пандемии Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора за время пандемии коронавируса организовали 20 миссий в 12 стран.

12:34 «Тамбов» отстранил от тренировок подозреваемых в игре на ставках футболистов Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможной причастности футболистов клуба Дмитрия Германа и Александра Еркина к игре на ставках.

12:28 В Молдавии утверждение кабмина не состоялось из-за отсутствия кворума Парламент Молдавии не смог утвердить кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, а также состав его правительства из-за отсутствия кворума на заседании.

12:26 Канадский эксперт назвал неожиданным провал Трусовой в короткой программе на ЧМ Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

12:21 «Бессмертный полк» готовятся провести в онлайн-формате и очно Организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению мероприятия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате.

12:14 В Совфеде оценили возможные новые требования при регистрации в соцсетях Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT подготовку Роскомнадзором проекта приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить данные паспорта.

12:12 РФПИ сообщил о договорённости по производству «Спутника V» в Сербии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт «Торлак» договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

12:12 Семёнов назвал тяжёлой победу России над Мальтой Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился эмоциями от матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

12:05 В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов В Государственную думу внесён законопроект для регулирования деятельности спортивных агентов.

12:03 Опубликован ролик RT с призывом врачей вакцинироваться от коронавируса Телеканал RT опубликовал ролик, в котором российские врачи призывают всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 для защиты родных и близких.

11:59 В Сирии заявили о риске нового миграционного кризиса В Сирии возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников, которые провоцируют тяжёлое экономическое положение и гуманитарную катастрофу в стране, отметили в межведомственных координационных штабах России и САР.

11:52 Кравцов рассказал о проведении ЕГЭ в 2021 году Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.

11:40 СМИ: РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от УЕФА Российский футбольный союз (РФС) получил информацию о возможных ставках игроков футбольного клуба «Тамбов» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

11:40 В России запущено производство вакцины «КовиВак» Производство разработанной центром им. Чумакова вакцины «КовиВак», третьей российской вакцины от коронавируса, запущено для гражданского оборота, и в ближайшее время она появится в регионах России, сообщает Минобрнауки.

11:38 ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины центра Чумакова Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.