Эрдоган: переговоры о закупке второй партии С-400 идут по плану
Переговоры с Россией о закупке второй партии ЗРК С-400 будут продолжаться согласно планам, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
Переговоры с Россией о закупке второй партии ЗРК С-400 будут продолжаться согласно планам, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
Российский хоккеист Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу за «Миннесоту Уайлд» в своём дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), высказался о своих отношениях с новыми партнёрами.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги домашнего матча с «Барселоной» в баскетбольной Евролиге.
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60 — 90 минут.
Вратарь Андрей Синицын прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром».
Директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» заслуженный профессор Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.
Сборная России по конькобежному спорту в полном составе допущена к выступлению на чемпионате Европы в многоборье.
Власти Колумбии продлили закрытие сухопутных и речных границ до 1 марта в целях сдерживания распространения коронавируса.
Пражская «Спарта» хочет арендовать словенского легионера ЦСКА Кристияна Бистровича с правом дальнейшего выкупа.
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 21 271 и достигло 2 872 941.
Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин перешёл в «Нефтехимик», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Мессенджер WhatsApp откладывает обновление пользовательского соглашения, которое вызвало резонанс у пользователей.
«Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Новые санкции США в отношении Кубы незаконны, заявил министр иностранных дел латиноамериканской республики Бруно Родригес.
ЦСКА на своём паркете уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Российский боец ММА Тимур Нагибин считает, что глава UFC Дана Уайт не сможет уговорить чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев инфицирования COVID-19 в Евросоюзе растёт.
Руководитель UFC Дана Уайт высказался о перспективах проведения поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.
Глава UFC Дана Уайт и чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший о завершении карьеры, провели переговоры о возвращении спортсмена.
Пандемия коронавируса стала самым серьёзным вызовом для Германии за последние годы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на онлайн-съезде партии Христианско-демократического союза (ХДС).
В Московском регионе прогнозируются снегопады и метели.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.
Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером за всю историю клуба.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что за исключением соблюдения режима тишины в Донбассе практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с COVID-19 на Американском континенте, в частности в Бразилии, сложная и может уйти в спираль.
Около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил и. о. федерального прокурора Майкл Шервин.
Диетолог Михаил Гинцбург рассказал, можно ли есть перед сном.
Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что два из четырех участников мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе выступили ниже своих возможностей.
Генсек ООН Антониу Гутерреш планирует привиться от коронавируса на следующей неделе.
Прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скептически отнеслась к процессу выбора музыкальной композиции, которая заменит гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции сохраняется от трёх до пяти месяцев, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о правильном питании в сильные морозы.
С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Нижегородская область приняла почти 100 тыс. туристов.
Twitter-аккаунт «Аталанты» посвятил отдельный пост российскому легионеру Алексею Миранчуку.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал о самых загруженных зимних направлениях страны.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19.
Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Иван Шабанов зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги на выборах.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом.
Режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев оценил будущее проекта после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского.
Экономическая изоляция может обернуться для России катастрофой, заявил основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов на Гайдаровском форуме.
Великобритания прокомментировала решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Российский боец MMA Александр Шлеменко считает возможным возвращение в UFC чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Число летальных случаев по всему миру среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Режиссёр Егор Кончаловский рассказал об идеях для новых проектов.
Несколько клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) хотят видеть генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева в списке кандидатов в президенты лиги.
Германия сожалеет в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН), считая это ударом по глобальной безопасности, говорится в заявлении МИД ФРГ.
Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с мутациями COVID-19.
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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несанкционированной акции в аэропорту Внуково в воскресенье, 17 января. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.