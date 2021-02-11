Le Figaro: C-300 и C-400 не сравнивайте — США не устроило предложение Турции по комплексам

Турция предложила, что она могла бы купить российские С-400, разместить их, но не использовать постоянно, а только при угрозе. В конце 1990-х так поступила Греция и Кипр с С-300. Однако Штаты такой вариант не устроил, они по-прежнему призывают Турцию отказаться от российских комплексов полностью.

США вновь призвали Турцию отказаться от покупки у России комплексов С-400, пишет Le Figaro. Тем самым, похоже, они отвергли недавно высказанное Турцией предложение, что она купит, но не будет использовать эти системы, отмечает автор статьи.

Он напоминает, что во вторник было опубликовано интервью министра обороны Турции, в котором он, чтобы снизить напряжённость по этому вопросу, предложил действовать по схеме Греции. В 1999 году в ответ на жёсткие протесты Турции Кипр согласился разместить купленные у России С-300 не у себя, а на Крите с согласия Афин. Они в итоге практически не использовались. Так и Турция собирается не постоянно использовать свои С-400, а только при существенной угрозе.

Однако Вашингтон ответил на это предложение, что его позиция «не изменилась». «Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО. Они угрожают безопасности технологий НАТО и несовместимы с обязательствами Турции как члена НАТО, — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. — Мы продолжаем призывать Турцию не сохранять эти комплексы».

По мнению Вашингтона, комплексы С-300 и С-400 нельзя сравнивать, поскольку последние гораздо более усовершенствованные. Поэтому из-за их покупки Вашингтон исключил Турцию из списка стран, куда можно экспортировать оружие. Кроме того, США приостановили участие Турции в программе по производству американских военных самолётов последнего поколения F-35, расценив, что работающие с С-400 люди могут получить доступ к их технологическим секретам. Впрочем, некоторые эксперты считают, что отказ Турции от использования С-400 мог бы удовлетворить требования американцев, пишет Le Figaro.