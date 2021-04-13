Welt: для выживания немецкого туризма политики должны прекратить очернять любую форму отпуска

Политики в Германии будто бы нарочно плохо отзываются о любой форме отпуска или путешествий, считает глава Федеральной ассоциации индустрии туризма Германии Михаэль Френцель. В беседе с журналистами Die Welt он подчеркнул, что эту стигматизацию необходимо прекратить ради выживания туристической отрасли, потому что немцы в этом году бронируют поездки ещё менее охотно, чем в коронавирусном 2020 году, и пока что надеются только на осень.

Туристическая отрасль в Германии пережила трудный год, однако и на это лето немцы бронируют поездки сдержанно и с большой осторожностью — и неудивительно, потому что состояние неуверенности никуда не исчезло, пишет немецкая газета Die Welt.

Теперь из-за пандемии коронавируса немецкому туризму предстоит очередной тяжёлый год. Бронирований на 2021 год стало существенно меньше, несмотря на то что показатели прошедшего года казались хуже некуда, отмечает издание.

«На летний сезон бронирования по объёмам реализации снизились на 76 процентов по сравнению с показателями за тот же промежуток времени в прошлом году», — подчеркнул в беседе с журналистами воскресного издания Welt am Sonntag глава Федеральной ассоциации индустрии туризма Германии Михаэль Френцель. По его словам, весной число отменённых бронирований даже значительно превзошло показатели прошлого года.

Граждане рассчитывают на заметные улучшения ситуации только с третьего квартала. «Большинство людей делают ставку на поздние поездки осенью, — пояснил Френцель. — Это видно по тому, что спад бронирований на это время ниже, чем в летние месяцы перед этим: на сентябрь он составляет 36 процентов, на октябрь — 22 процента».

И это неудивительно, подчёркивает Die Welt. Немцев влечёт Средиземноморье. 37% бронирований приходится на его восточную часть, то есть Грецию и Турцию — они пользуются наибольшей популярностью. За ними следует западное Средиземноморье и, в первую очередь, Испания, на которую приходится 22% бронирований, сообщил глава ассоциации индустрии туризма Германии.

Помимо этого, Френцель обратился к политикам с призывом, нацеленным на выживание немецкой туристической отрасли: «Политики должны перестать модерировать существующие модельные проекты в сфере туризма, если заражаемость коронавирусом в регионах низкая, как в Шлезвиг-Гольштейне». По его словам, из-за постоянного вмешательства властей создаётся впечатление, что политики нарочно плохо отзываются о любой форме отпуска или путешествий. «Эта стигматизация должна прекратиться», — призывает Михаэль Френцель.

Поэтому он считает, что пришло время вернуть основные права людям со штампом в прививочном паспорте. «Речь ведь при этом идёт не о привилегиях, а об основных правах», — напомнил глава ассоциации индустрии немецкого туризма в беседе с журналистами Die Welt.