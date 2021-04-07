ERR: стресс от карантина эстонцы заглушают алкоголем и наркотиками

Как показывают анализы сточных вод, а также данные по конфискату в судебной экспертизе, употребление запрещённых веществ в Таллине за прошедший год увеличилось, наряду с ростом потребления алкоголя и табака. И учитывая заметное снижение турпотока из-за пандемии, это свидетельствует об активном распространении данных веществ среди местных жителей — для экспертов такие результаты стали настоящим сюрпризом, передаёт ERR.
Жители Таллина и Пярну активно употребляют запрещённые вещества — это показало проведённое осенью исследование сточных вод. Результаты столичных исследований схожи с результатами 2019 года. То есть, несмотря на ограничения и сокращение туризма, в 2020 году существенного снижения употребления наркотиков не было.
Самыми распространёнными видами наркотиков в Таллине были конопля, амфетамин и кокаин, метамфетамин и MDMA — и последнего стало больше. MDMA (более известный как экстази), кокаин и этанол чаще всего употребляют на выходных, то есть для развлечения. Это говорит, что частные вечеринки по-прежнему имеют место.
Алкоголя и никотина в сточных водах было намного больше, чем запрещённых веществ. В сточных водах в Пярну содержание наркотиков было намного ниже, чем в столице.
КАТРИ АБЕЛЬ ОЛЛО, научный сотрудник TAI: Стали больше находить экстази и метамфетамина. Это стало для нас настоящим сюрпризом — ведь в 2019 году этих веществ так много не было, они встречались лишь в малых количествах! Это подтвердили и данные анализа конфиската в судебной экспертизе. И в 2020 году их стало намного больше, что удивляет: эти вещества часто связывают с приёмом на развлекательных мероприятиях, то есть, скажем, они не сугубо для домашнего употребления. Причиной точно может быть то, что где-то организуются частные вечеринки, неофициальные вечеринки. И второе — что так же, как и никотин, наркотики являются для многих людей способом снизить тревожность и стресс.
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