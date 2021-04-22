Не слушать «климатических фанатиков» и добывать нефть и газ — обозреватель Hill рассказала, как Байдену переиграть Путина

Хотя президент США Джо Байден очень хочет показать всему миру, как жёстко он может действовать в отношениях с Владимиром Путиным, до сих пор эти попытки были лишь «провальными и конфузными», считает обозреватель The Hill Лиз Пик. Она уверена, что переиграть Россию можно, если США продолжат наращивать добычу и экспорт своих энергоресурсов, но пока, слушая «климатических фанатиков из своей партии», Байден делает обратное.

Президент США Джо Байден «отчаянно хочет показать всем, что он не Дональд Трамп», пишет в своей статье обозреватель The Hill Лиз Пик. В особенности действующий американский лидер хочет продемонстрировать миру, насколько жёстким он может быть с российским президентом Владимиром Путиным, которого Байден не так давно назвал «убийцей».

«К сожалению, пока попытки Байдена противостоять российскому лидеру были лишь провальными и конфузными», — утверждает аналитик.

В ходе своей второй телефонной беседы с Путиным американский президент «ясно дал понять, что США будут принимать жёсткие меры ради защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательства в выборы». Тут же Байден «внезапно и не очень-то к месту» предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу. Путин до сих пор не согласился и при этом продолжает стягивать войска к границе с Украиной и «блокировать морские пути» для Киева, отмечает Пик.

«Это отторжение плохо продуманного предложения Байдена встретиться с «убийцей» Путиным унизительно. Как и решение Байдена отозвать два военных корабля США, которые уже было направлялись в Чёрное море в знак демонстрации силы. Путин рыкнул, предупреждая США держаться подальше «ради их же собственного блага», и Байден моргнул», — рассуждает обозреватель.

По мнению Пик, если глава Белого дома действительно хочет продемонстрировать Путину жёсткость и «наказать» Кремль, ему следует сделать всё возможное, чтобы нарастить производство американской нефти и отправлять больше сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт. Это поможет подорвать финансовый потенциал России и усилить влияние США. «Но дайте угадаю, Байден слишком слаб, чтобы пойти против климатических фанатиков, которые господствуют в Демократической партии», — продолжает Пик.

Как обращает внимание аналитик, российская экономика по-прежнему очень сильно зависит от экспорта энергоресурсов и в последние годы она существенно пострадала от падения цен на нефть и неожиданного роста производства в США.

По словам эксперта, в прошлом году, на фоне пандемии, которая в существенной мере ограничила глобальную экономическую активность и снизила спрос на нефть, российская экономика сократилась почти на 4%. В апреле 2020-го цены на нефть в какой-то момент составляли рекордно низкие за последние 20 лет $19,46. На фоне пандемии и ситуации на нефтяном рынке индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в России также демонстрировал самый низкий показатель с 1997 года, когда его начали здесь считать. Спад экономики привёл к росту безработицы и падению рейтингов президента. «Проще говоря, цены на нефть важны для России и важны для Путина», — уверена обозреватель.

Байден мог бы продолжить оказывать давление на мировые цены на нефть с помощью роста объёмов производства американских энергоресурсов. Он мог бы ограничить влияние и прибыль России, активнее продавая за рубеж собственный СПГ. Но вместо этого, по словам Пик, «Байден и его коллеги-демократы готовы сократить добычу ископаемых видов топлива в США, возложив важное геополитическое преимущество на алтарь климатических изменений».

Одними из первых своих указов, придя к власти, Байден приостановил выдачу новых контрактов на аренду федеральных земель под разработки. Кроме того, президент задался целью запретить добычу энергоресурсов на 30% земель и водных участков к 2030 году.

Нефтяные компании предчувствовали такой поворот событий и запаслись разрешениями заранее, поэтому эффект от этих мер будет виден не сразу. Тем не менее производство энергоресурсов в США неизбежно пострадает. К примеру, такими темпами, по прогнозам Американского института нефти, к 2030 году морская добыча природного газа в Америке сократится на 68%, а нефти — на 44%. Более того, эксперты полагают, что к 2030 году объёмы импортируемой в США нефти увеличатся на 2 млн баррелей в день, что будет обходиться стране примерно в $500 млрд в год.

«Такие тенденции будут способствовать росту цен на нефть и усилению России», — предсказывает аналитик.

Вместо того чтобы ограничивать производство энергоресурсов в своей стране, Байден может и должен игнорировать «климатических фанатиков в собственной партии» и способствовать росту объёмов добычи. «Это пойдёт на благо американским потребителям и будет способствовать экономическому росту. Что ещё лучше, это поможет Байдену. И может, тогда Путин будет воспринимать его всерьёз», — заключает Пик.