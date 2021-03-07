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Le Figaro: благодаря договорённостям ОПЕК, нефть выросла до рекордных за 2 года значений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эксперты опасались, что на саммите ОПЕК могут выйти на первый план разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Но в итоге, наоборот, встреча прошла мирно и плодотворно, и это благоприятно сказалось на ценах на нефть. Они достигли максимальных значений почти за два года, отмечает Le Figaro.
Le Figaro: благодаря договорённостям ОПЕК, нефть выросла до рекордных за 2 года значений
Reuters

 

В пятницу цены на нефть на торгах достигли нового максимума почти за два года, пишет Le Figaro. Вызвано это было тем, что страны-экспортёры нефти увеличили квоты на её добычу в меньшем объёме, чем предрекали эксперты.
 
Так, баррель нефти марки Brent из Северного моря при закрытии биржи в Лондоне стоил почти $70, и это наивысшая отметка с апреля 2019 года. Примерно ту же динамику показала и американская нефть марки WTI. С 1 января они выросли почти на 35%.
 
Аналитики опасались, что во время саммита ОПЕК+ страны-экспортёры и их союзники не смогут договориться по самоограничениям. В частности, разногласия могли случиться между двумя «тяжеловесами» организации — Россией и Саудовской Аравией.
 
Однако же, наоборот, саммит прошёл мирно и плодотворно. Уже в третий раз подряд ОПЕК с большой осторожностью относится к сокращению производства нефти. Там решили сохранить прежние квоты, разрешив лишь России и Казахстану нарастить объёмы на 150 тыс. баррелей в день.
 
Особенный шок на рынке вызвало решение Эр-Рияда сохранить добровольное самоограничение на 1 млн баррелей в день, отмечает Le Figaro.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Le Figaro Франция Европа
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нефть ОПЕК Россия Саудовская Аравия
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