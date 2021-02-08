Handelsblatt: 2020-й стал годом рекордных потерь для нефтяных гигантов

Крупнейшие мировые нефтяные компании понесли рекордные за всю историю потери в 2020 году, пишет Handelsblatt. Основная причина заключается в введении карантинов, ограничении путешествий и дистанционной работе, снизивших потребление углеводородов более чем на треть и обрушивших цены на нефть. Кроме того, пандемия ускорила тренд перехода на альтернативные источники энергии.

2020-й год должен войти в историю как худший год для нефтяной промышленности, пишет Handelsblatt. Пандемия коронавируса привели к рекордным потерям у некогда успешных нефтяных концернов. Наиболее крупные убытки в размере $22,4 млрд понесла американская компания Exxon Mobil. Следом идут такие концерны как Shell, BP и Chevron. Издание напоминает, что даже во времена кризиса цен на нефть семилетней давности, крупные нефтяные компании оставались в небольшом плюсе.

Как отмечает Handelsblatt, тренд на окончание нефтяного бума обозначился уже давно, и пандемия лишь ускорила его течение. По словам эксперта консалтинговой фирмы Roland Berger Вальтера Пфайффера, «новая нормальность» сочетается с ускоренным трендом на отказ от углеводородов. Карантин, ограничения путешествий и дистанционная работа в минувшем году снизили потребление углеводородов более чем на треть, пишет издание. На это очень болезненно отреагировали цены на нефть: в начале года стоимость отдельных сортов даже уходила в минус. На данный момент цены стабилизировались, превысив уровень в $50 за баррель, однако сами нефтяные компании не верят в то, что чёрное золото сможет на долгосрочной основе вернуться на уровень цен от $80 за баррель и выше.

При этом согласно прогнозу Международного энергетического агентства, долгосрочный спрос на нефть в таких регионах как Азия и Африка продолжит расти, пишет Handelsblatt. Однако основные нефтяные рынки в Европе и США в последующие годы могут сильно сократиться за счёт перехода на альтернативные источники энергии.

В связи с этим многие нефтяные компании разрабатывают новые сферы деятельности, отмечает издание. В Международном энергетическом агентстве полагают, что в будущем основным источником роста нефтяных концернов станет нефтехимия и производство синтетического топлива. Как подмечает Handelsblatt, химикаты стали единственным сегментом, в котором Exxon Mobil увеличила свои доходы в 2020 году. Кроме того, ряд нефтяных концернов расширяют свою деятельность в газовой сфере. К примеру, компания Shell уже стала одним из лидеров на рынке СПГ. Таким образом, для нефтяной индустрии вырисовываются три основных пути, пишет Handelsblatt: сосредоточиться на альтернативных источниках энергии, специализироваться на нефтехимии или расширить присутствие на рынке газа. После 2020 года ясно лишь одно — время нефтяных гигантов прошло.