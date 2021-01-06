Das Erste: ОПЕК+ сократит добычу нефти по инициативе Саудовской Аравии

Организация ОПЕК+ резко сократит добычу нефти в два последующих месяца, сообщает Das Erste. Отмечается, что это инициатива Саудовской Аравии, которая и предпримет основное снижение добычи — сократив её на 1 млн баррелей в день. Основной причиной сокращения являются экономические неопределённости, связанные с пандемией коронавируса.

ОПЕК+ отреагировал на неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Das Erste: страны организации неожиданно резко сократили объём добычи нефти на февраль и март. Всего за эти два месяца добыча снизится минимум на 1,425 млн. баррелей в день, пишет издание, ссылаясь на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза Бен Сальмана.

Отмечается, что основное сокращение предпримет именно Саудовская Аравия, которая снизит свою ежедневную добычу нефти на 1 млн баррелей. Кроме того, в Эр-Рияде отметили, что членам ОПЕК+ следует продолжать соблюдать осторожную политику, даже когда возникнут признаки экономического восстановления после пандемии.

Как отмечает Das Erste, решение Саудовской Аравии о сокращении добычи было принято без совещаний. По словам Бен Сальмана, в данном вопросе необходимо было проявить лидерство. По словам немецкого издания, это, в том числе, может быть сигналом в адрес России, старающейся играть всё более доминирующую роль в рамках ОПЕК+. Сама же Россия, как и Казахстан, также входящий в ОПЕК+, не будут сокращать свою добычу в ближайшие два месяца.

Решение Саудовской Аравии вылилось в значительный рост цен на нефть, отмечает Das Erste. К примеру, нефть марки Brent за день подорожала более чем на $2.