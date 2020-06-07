Bloomberg: в ОПЕК+ договорились снизить поставки и следить за теми, кто этого не сделает

На расширенном заседании страны-экспортёры нефти договорились ещё больше сократить её добычу, чтобы вызвать рост цен, а также предприняли санкции в адрес тех, кто прежде свои обещания нарушал. Впрочем, как пишет Bloomberg, непонятно, как они собираются воплощать угрозы в жизнь, если не сделали этого прежде.

Страны ОПЕК+ договорились о том, чтобы ещё на один месяц продлить своё соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. Кроме того, они будут строже относиться к тем, кто эти условия не соблюдает. Как отмечает Bloomberg, это соглашение должно подтолкнуть нефтяной рынок к восстановлению, а также снизить финансовую нагрузку на страны, которые зависят от добычи ресурсов, на экспортёров нефти в Техасе и на другие компании.

Автор статьи отмечает, что для России и Саудовской Аравии это соглашение означает победу, ведь они «оставили позади деструктивную войну цен, чтобы с успехом склонить Ирак, Нигерию и других отстающих к выполнению их обещаний по сокращению производства». Москва и Эр-Рияд показали, что собираются пристально следить за нефтяным рынком, что будут встречаться раз в месяц, чтобы оценить баланс между спросом и предложением.

«Наши коллективные усилия принесли свои плоды, и, несмотря на неопределённость во многом, есть признаки, которые внушают надежду, что худшее позади», — приводит издание высказывание министра энергетики Саудовской Аравии. По его словам, большие экономики восстанавливаются после пандемии, и спрос на нефть растёт.

В итоге после переговоров решено было сократить добычу на 9,6 млн баррелей в день. И, как отмечает автор статьи, ранее эта цифра была на уровне 7,7 млн. Кроме того, в коммюнике говорится, что если какой-то член организации не сокращал производство в мае и июне, он должен восполнить этот пробел в ближайшие месяцы. Автор статьи напоминает, что Саудовская Аравия постоянно пыталась оказать давление на остальных участников союза, чтобы они прекращали свои махинации с квотами.

Как пишет издание, нефть сейчас на подъёме, и её цена с апреля выросла вдвое до $42,30 за баррель. США также приветствовали соглашение ОПЕК, поскольку оно благотворно сказывается на американской нефтяной сфере. Российский министр энергетики, в свою очередь, отметил, что нефтяным рынкам по-прежнему нужна поддержка, поэтому так важно, чтобы все соблюдали договорённости.

Страны ОПЕК рассчитывают создать дефицит на рынке, чтобы распродать свои запасы, сделанные во время эпидемии. При этом картель собирается встретиться ориентировочно 18 июня, чтобы договориться о дальнейших сокращениях, если потребуется. В целом, они решили проводить переговоры каждый месяц вплоть до декабря. А следующую полномасштабную министерству встречу назначили на конец ноября.

Как отмечает автор статьи, сокращать добычу всегда тяжелее тем странам, которые зависят от нефти. В данной ситуации особенно болезненно воспринимает меры Ирак, поскольку ему нужно восстанавливаться после войны, санкций и исламистов. В мае Ирак выполнил свои обещания меньше, чем на половину, так что ему придётся ещё и восполнить пробел. Как отмечает издание, такие обязательства могут вызвать недовольство и среди иракских парламентариев, и среди оппозиционных партий.

Впрочем, некоторые политологи сомневаются, что те, кто не выполнял свои обещания по сокращению добычи прежде, исполнят их на этот раз. По их словам, это соглашение помогает всем сохранить лицо, но неясно, как оно будет приводиться в исполнение, как картелю удастся заставить должников сделать то, на что они подписываются.

Есть также опасения, что нарушить карты может возвращение ливийской нефти. Из-за гражданской войны мир недосчитывался по 1 млн баррелей в день оттуда. Однако перемирие постепенно вернёт эти объёмы на рынок.



Впрочем, по крайней мере, сейчас страны могут наслаждаться ростом цен, благодаря этому соглашению, отмечает Bloomberg.