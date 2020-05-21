Atlantico обвинил страны Персидского залива в спекуляциях на западных финансовых рынках

Финансисты нефтяных монархий активно наращивают инвестиции на финансовых рынках Лондона, Нью-Йорка и отчасти Парижа, пишет Atlantico. При этом интересуют их как производители углеводородов, которым приходится тяжело, компании туристического сектора, которые сильно подешевели в кризис, так и стабильные не подвластные кризису Disney, Facebook, IBM.

Финансисты из стран Персидского залива стали скупать «всё, что движется», на финансовых рынках Лондона, Нью-Йорка и отчасти Парижа, пишет Atlantico. Как объясняют их пиарщики, они якобы приходят на помощь западному капитализму, который сейчас себя плохо чувствует, и не дают западным компаниям попасть в руки китайцев. Тем более европейцы всегда предпочитали иметь дело с нефтяными эмиратами, нежели с китайцами.



Однако, как отмечает автор статьи, на самом деле страны Персидского залива на акциях спекулируют. С одной стороны, они скупают те ценности, что подешевели больше, чем наполовину. С другой — интересуются цифровыми компаниями, которые, бесспорно, выйдут из кризиса победителями. В итоге за один триместр портфель суверенных инвестиций Саудовской Аравии вырос с $2 млрд до $10 млрд. Если сюда добавить инвестиции других государств региона, то получится больше $20 млрд.



Первым делом финансисты нацелились на нефтяной сектор. Покупатели пришли к BP, Total, Shell и двум канадским производителям сланцевого газа. Все эти компании пережили спад на бирже, который сначала был вызван нефтяной войной между Саудовской Аравией и Россией, а затем снижением спроса на нефть из-за карантина. Однако для Саудовской Аравии важно, что в будущем эти компании могут предоставить альтернативу нефти в качестве чистой энергетики, так что для Эр-Рияда это инвестиция в будущее.



Второй сектор, который интересовал аравийских финансистов, — компании, которые сильно пострадали от кризиса. Сюда входят Boeing, Airbus, сети отелей Marriott и Accor, Booking, компании, которые организуют круизы, концерты, спектакли, производят телепередачи, а также футбольные клубы.



Наконец, третьим объектом внимания саудовских финансистов стали те компании, на которых, наоборот, не сказался ни нефтяной кризис, ни эпидемия: Disney, Facebook, IBM, Cisco, Pfizer. Все они росли в последнее время и благодаря собственному потенциалу, и благодаря инвестициям.



Так что автор статьи делает вывод: хотя страны Персидского залива по-прежнему интересуются нефтяными компаниями, они также пытаются подготовиться к будущему, которое наступит после нефтяной эры. По его словам, эти страны находятся сейчас в критическом положении, поскольку экономическая и финансовая обстановка там ухудшилась вместе с падением цен на нефть и влиянием пандемии. Так что к концу марта ВВП в регионе, если не считать нефтяной сектор, упал на 5%.



При этом, если не считать Иран, то все остальные страны региона коронавирусом не были затронуты в большой степени. Он, конечно, ударил по рабочим-мигрантам из стран Азии, которые живут в плохих условиях. Но, главное, из-за пандемии пострадал туризм, в который разные эмираты вложили много денег. Например, Дубай половину своего ВВП получает из областей, не связанных с нефтью: от туризма до торговли.



Впрочем, и остальным, кто живёт на поступления от торговли углеводородами, будет сложно согласовать свои бюджеты в условиях новых цен на нефть. Так что им придётся занимать деньги либо на международных рынках, либо у своего населения. Некоторые идут на крайние меры, вынуждая местных богачей давать государству деньги в долг.



Более того, например, правительство Саудовской Аравии объявило о введении жёстких мер экономии и о повышении налогов. Паломникам в Мекку хадж обойдётся значительно дороже, а налог на люксовые товары станет больше.



Как отмечает автор статьи в Atlantico, хотя, конечно, бедствовать в монархиях Персидского залива не будут, но ощутят на себе влияние кризиса. Ведь нынешнее поколение там никогда не работало, даже не было обучено работать, а лишь жило на ренту.



