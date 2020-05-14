Stratfor: Минск ищет нефтяную независимость от Москвы в Норвегии, Азербайджане и Саудовской Аравии

После недавнего конфликта, когда Минск и Москва не смогли договориться о ценах на нефть, Белоруссия стала искать других поставщиков, чтобы диверсифицировать свои источники углеводородов, пишет Stratfor. И теперь, когда конфликт с Россией улажен, Лукашенко решил придерживаться того же курса, чтобы иметь более высокие позиции на переговорах с Россией по интеграции.

1 января Россия ограничила Белоруссии доступ к своим нефтяным поставкам, поскольку страны не смогли договориться о ценах, пишет Stratfor. Минск стал искать альтернативные источники и нашёл их в лице Норверии, Азербайджана и Саудовской Аравии. Благодаря им, белорусские НПЗ оставались на плаву, хоть и работали вполсилы.



В апреле Минск и Москва пришли к соглашению. Россия сделала Белоруссии беспрецедентную скидку, поставляя нефть по цене всего $4 за баррель, а также предложила компенсацию за понесённые убытки. Но несмотря на эти уступки Лукашенко решил придерживаться плана по диверсификации поставок, чтобы как минимум 60% нефти в Белоруссию поступало не из России. Также белорусский президент постановил построить инфраструктуру для накопления стратегических запасов нефти, которые помогли бы стране пережить перебои в российских поставках.



Однако для дальнейшего сокращения зависимости Белоруссии от российских поставок нефти нужны будут изменения в инфраструктуре, отмечают авторы статьи. Например, Минск неоднократно говорил, что хочет импортировать нефть из Польши. Но в данный момент, наоборот, российская нефть идёт по этому нефтепроводу в сторону Европы. И для временного реверса поставок Польше нужно внести технические изменения в оборудование.



При этом поиск новых энергетических партнёров позволит Белоруссии на переговорах по интеграции с Россией получить для себя более благоприятные условия, отмечает автор статьи. Например, США уже поддержали стратегию Минска по диверсификации поставок. Впрочем, пока что обещания Вашингтона помочь развитию региональных трубопроводов ни финансово, ни с помощью поставок нефти пока не реализовались.



Россия хотела увязать свою скидку по нефти с соглашением об интеграции. Но с точки зрения Белоруссии, получается, что ей нужно отказаться от большой части своего суверенитета. И сейчас, показывая свои возможности получить нефть из других источников, Минск лишает Москву этого рычага и покупает себе манёвренность на будущих переговорах.



Хотя всё равно Белоруссия остаётся экономически зависимой от России из-за поставок как природного газа, так и других продуктов. Россия занимает в белорусском внешнем товарообороте почти половину, а Белоруссия в российском — только около 6%. Такая непропорциональность ведёт к тому, что Белоруссии сложно достигнуть собственного роста.



Так что решимость и способность Минска обратиться к альтернативным экономическим партнёрам показывает, что он согласится на дальнейшую интеграцию лишь на взаимовыгодных условиях. Расширение торговли с Западом и с Европейским союзом, в частности, остаётся для Минска главным приоритетом. Так что он постарается не сближаться с Россией слишком сильно, чтобы не накликать санкции. Его цель — прагматичная интеграция, чтобы максимально нарастить торговлю с Россией, но не за счёт собственной экономической автономии, пишет Stratfor.