CNBC: Саудовская Аравия и Россия настаивают на продлении сделки ОПЕК+ до конца июля

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«Самое одинокое поколение» — BI рассказал о влиянии пандемии на психику миллениалов Business Insider
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В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Twitter фотографии места разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, которые были сделаны со спутника.
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Чемпионка UFC Нуньес считает, что уже переболела коронавирусом
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Аманда Нуньес убеждена, что уже переболела коронавирусом несколько месяцев назад.
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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В «Питтсбурге» заявили о случае заражения коронавирусом
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» зарегистрировал один случай заражения коронавирусом среди игроков.
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В Москве умерли ещё 57 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 57 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 2806. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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Источник: бывший футболист «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»
Глава молодёжного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро вскоре станет техническим директором московского «Локомотива».
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Трамп призвал увеличить финансирование правоохранительных органов
Американский лидер Дональд Трамп призвал к увеличению финансирования правоохранительных органов в США.
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Гризманн признался, что хотел бы завершить карьеру в MLS
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о планах завершить карьеру в американской лиге Высшей футбольной лиги (MLS).
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Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
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Депутат Госдумы прокомментировал протесты в США
Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал ФАН протесты в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
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Арустамян: новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик без опыта в футбольных трансферах
Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о новом шеф-скауте московского «Локомотива» в Европе Риккардо Червелатти.
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НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд
Все серии плей-офф Кубка Стэнли — 2020 будут проведены до четырёх побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново,
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В «Нафтогазе» оценили подготовку санкций против «Северного потока — 2»
«Нафтогаз» поблагодарил американских сенаторов за законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», отметив, что это может окончательно остановить реализацию проекта. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой компании.
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Известного бразильского бойца ММА сбила машина
Бывший чемпион PRIDE в средней весовой категории, экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вандерлей Силва был сбит автомобилем во время велопрогулки и сломал ногу.
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В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
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Уайт считает, что Макгрегору стоит провести бой с победителем встречи Нурмагомедова с Гэтжи
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что для экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора идеальным вариантом стала бы встреча с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
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Во Франции за сутки скончались 44 человека с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 44 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за отказ от медосвидетельствования
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов прокомментировал сообщение о том, что по инициативе ГИБДД в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ввели штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ от медицинского освидетельствования, если в автомобиле находятся дети.
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Совет управляющих НБА поддержал план по возобновлению сезона с участием 22 команд
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил план по возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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В Руспродсоюзе рассказали о возможных трендах в торговле после снятия ограничений из-за COVID-19
Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал о возможных трендах в торговле после снятия ограничений из-за COVID-19.
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Эксперт оценил возможную связь погоды с распространением COVID-19
Академик РАН Вадим Покровский, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, оценил возможную связь погоды с распространением COVID-19.
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В Петербурге завели дело по факту кражи медалей и орденов
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту кражи 21 медали и пяти орденов времён Великой Отечественной войны.
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В Ростовской области пресекли попытку переброса запрещённых препаратов в колонию
В Ростовской области пресекли попытку переброса в колонию 11 пакетов с таблетками, предположительно, наркотического содержания.
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В Омской области пресекли работу двух нарколабораторий
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 51-летнего мужчину и его 30-летнего сына.
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В Госдуме оценили подготовку США санкций по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT внесение в сенат США законопроекта о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
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В Петербурге отреставрируют флигель Юсуповского дворца
Флигель Юсуповского дворца на Мойке начали закрывать строительными лесами. Разрешение на работу выдала Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга.
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Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге выплатили 44 млн рублей
Сотрудникам социальных учреждений в Санкт-Петербурге выплатили около 44 млн рублей.
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Вирусолог оценил сообщения о возможной потере обоняния из-за COVID-19
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о возможной потере обоняния из-за COVID-19.
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Житель США прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке
Житель США Исаак Болтианский прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.
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Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки.
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Эксперт прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Подмосковье
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Московской области.
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Синоптик оценил вероятность повторения ситуации со смогом в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность повторения ситуации со смогом в Москве.
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В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,8 млн тонн бытовых отходов
В Московской области направили на вторичную переработку более 1,8 млн т. бытовых отходов. К концу 2020 года объём может составить около 3 млн т.
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SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
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Тренерский штаб «Спартака» приступил к работе с командой после карантина
Московский «Спартак» объявил, что тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско приступил к тренировочному процессу.
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Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
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Источник: драфт НБА пройдёт в октябре
Церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года состоится 15 октября.
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За сутки в Турции выявили 988 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 988 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Лукашенко призвал снизить зависимость от рынка России
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с новым правительством заявил, что проблему зависимости от рынка одной страны — России — необходимо решить окончательно.
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«Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня
Сезон в итальянском футболе, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 12 июня.
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Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
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Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что позиция Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по поводу компенсации затрат спортсменов на взнос для получения нейтрального статуса только настроит атлетов друг против друга.
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Суд отправил под домашний арест Николая Платошкина
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса
Всероссийская федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала отчёт о заседании бюро президиума организации.
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Facebook по ошибке пометил как недостоверный пост RT Deutsch о больнице в Уфе
Официальный фактчекер Facebook Fatabyyano пометил пост RT Deutsch в социальной сети о строительстве больницы в Уфе как недостоверный.
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В Мосгоризбиркоме рассказали о подготовке к голосованию по Конституции
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции.
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СМИ: «Тоттенхэм» взял кредит на £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса
Лондонский «Тоттенхэм» взял кредит у Банка Англии на сумму £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса.
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ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может лишить пятерых тренеров лицензий из-за работы с отстранёнными за допинг спортсменами.
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В сенат США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2»
Законопроект о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» внесён в сенат США. Об этом заявил один из его авторов, сенатор-республиканец Джон Барассо.