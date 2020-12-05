Spiegel: вместо отказа от угля пандемия грозит привести к его ренессансу

Во время пандемии коронавируса уровень выбросов вредных газов в атмосферу снизился, однако это не означает переломного момента в отказе от горючих источников энергии к возобновляемым. Как подчёркивает немецкий журнал Der Spiegel, вместо этого после кризиса вполне вероятен даже «ренессанс» в использовании таких способствующих глобальному потеплению ископаемых, как уголь, нефть и газ.

Снижение уровня выбросов диоксида углерода во время пандемии коронавируса может быть лишь временным эффектом, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Вместо отказа от угля с целью защиты окружающей среды вероятен даже «ренессанс традиционных источников энергии», пишет автор статьи.

С первого локдауна в марте присутствует надежда, что этот год может стать переломным для защиты окружающей среды во всём мире. Неделями самолёты почти не летали, автомобилей на дорогах было меньше, чем всегда, а торговые центры стояли почти пустыми. Однако последние экспертные оценки показывают, что этот эффект пройдёт, потому что государства и правительства не извлекли из нынешней ситуации урок в пользу климата, отмечает Der Spiegel.

Отчёт, опубликованный на этой неделе, среди прочего, программой ООН по окружающей среде ЮНЕП и стокгольмским институтом окружающей среды, показывает, что, хотя объёмы сжигаемого угля, нефти и газа в этом году снизились на 7%, это не означает наступления переломного момента.

Из-за пандемии и многочисленных карантинов в разных странах производство энергии из угля снизилось на 8%, из нефтепродуктов — на 7%, а из газа — на 3%. Тем не менее добыча полезных ископаемых, используемых для получения энергии, продолжает увеличиваться. Кроме того, пакеты экономической поддержки, на которые так надеялись защитники природы, до сих пор не способствовали переходу на альтернативные источники энергии: страны G20 поддержали традиционные источники энергии суммой в $233 млрд, а возобновляемые источники энергии — только в $146 млрд.

Экономисты отмечают, что после каждого кризиса выбросы вредных веществ в атмосферу снова увеличиваются. Но есть и проблеск надежды: всё больше стран заявляют о своих амбициозных целях по климату, подчёркивает немецкий журнал. Несколько месяцев назад Китай пообещал достичь нейтрального уровня выбросов к 2060 году. В общей сложности 127 стран, которые вместе выбрасывают в атмосферу почти две трети мировых объёмов вредных веществ, заявили о цели по достижению нулевого уровня выбросов в ближайшие 30—40 лет.

Если эти цели действительно будут выполнены, по прогнозам экспертов по климату, ещё остаётся шанс избежать худших климатических сценариев. Специалисты подсчитали, что к тому времени температура воздуха в мире в среднем поднимется «всего» на 2,1 °С. Таким образом, есть шанс хотя бы приблизительно выполнить цель Парижского соглашения по климату и удержать глобальное потепление на уровне не выше 2 °С, отмечается в статье.

Однако между обещаниями стран и краткосрочными климатическими целями, к примеру, до 2030 года, присутствуют огромные расхождения, подчёркивает Der Spiegel. Ближайшие планы, вероятно, по большей части будут выполнены, однако это лишь капля в море. А при нынешних темпах развития ситуации глобальное потепление к концу столетия должно составить уже все 3 °С.

К чему могут привести нерегулируемые выбросы углекислого газа, показывают данные по состоянию климата, обнародованные Всемирной метеорологической организацией (ВМО). 2020 год стал одним из трёх наиболее жарких лет с начала наблюдений. С января по октябрь средние температуры по всему миру превышали средние показатели с 1850-го по 1900 год примерно на 1,11—1,23 °С. Это особенно примечательно потому, что каждые несколько лет погодный феномен под названием Эль-Ниньо способствует общему понижению температур.

В связи со стремительным приближением к отметке в 1,5 °С — а это максимальное потепление, допустимое по Парижскому соглашению, — возникает всё больше сомнений в том, насколько эта цель вообще реалистична. Специалисты ВМО предупреждают, что уже в следующем году средняя температура по всему миру может повыситься на 1,5 °С по сравнению с допромышленным уровнем.

Эксперт по климату Никлас Хёне считает, что технически достичь цели 1,5 °С ещё возможно — но для этого необходимо отказаться не только от таких источников энергии, как уголь или нефть, но и от газа. Между тем США сейчас становятся крупнейшей добывающей газ страной, а ЕС строит новые газопроводы и терминалы для приёма сжиженного газа.

Поэтому проблема климата носит политический характер, уверен немецкий экономист и один из ведущих мировых экспертов по климатической политике Оттмар Эденхофер. По его мнению, «только с высокими ценами на выбросы диоксида углерода можно уйти от этой параллельной вселенной», в которой сосуществуют «вредящие климату горючие вещества и возобновляемые источники энергии». Он с оптимизмом оценивает то обстоятельство, что по крайней мере в ЕС торговля квотами на вредные выбросы набирает обороты, а производство углекислого газа обходится всё дороже.

Однако есть страны, которые действительно тормозят перемены в энергетике и даже не думают об отказе от способов добычи энергии, сопровождающихся интенсивными выбросами диоксида углерода. Их ВВП зависит от угля, нефти и газа. Саудовская Аравия, Россия и Австралия выдвигают крайне слабые планы по климату и не собираются останавливать добычу горючего топлива, подчёркивает немецкий журнал Der Spiegel.

Ставить как можно более отдалённые цели, но не рисковать никакими переменами в текущий период — по такому образцу климатическая политика строится уже примерно с 30-х годов, отмечает Эденхофер. Однако речи о необходимости защиты окружающей среды не способствуют доверию к правительствам. Решающее значение имеет не то, какую цель по предотвращению глобального потепления в градусах поставит перед собой мировое сообщество, а то, начнут ли отдельные страны и ЕС действовать и будут ли они придерживаться обязательных квот и цен на выбросы углеводородов, уверен эксперт по климату Эденхофер.