Defense News призвал Байдена поладить с Москвой в Арктике

Именно в вопросе изменения климата Вашингтону следует проявить особенную настойчивость в отношениях с Москвой, и эта непростая задача вскоре ляжет на плечи Джо Байдена, пишет Defense News. Новый президент США должен разработать новую программу по Арктике, направленную на защиту окружающей среды, и перейти от соперничества с Россией и Китаем в регионе ближе к режиму сотрудничества. Это позволит не только решить насущные мировые проблемы, но и сплотить американскую нацию, подчёркивается в статье.

За последние пару лет Североатлантический альянс предпринял несколько крупных «вылазок» в район Баренцева моря, а также провёл масштабные военные учения на Крайнем Севере. Более того, высокопоставленные чиновники Пентагона и американские дипломаты утверждают, что деятельность России и Китая в Арктике представляет для США «серьёзную угрозу», которая требует решительной реакции со стороны американских военных — в частности, развёртывания дополнительных сил и наращивания военного потенциала, пишет профессор Лайл Голдстайн на странице Defense News.



Действительно, в последние годы напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией, включая наращивание военных сил, постепенно нарастала практически во всех географических регионах, отмечается в статье. Но скоро Белый дом займёт новая администрация во главе с Джо Байденом, поэтому самое время сейчас пересмотреть некоторые идеи касательно «соперничества крупных держав» и подвергнуть их более тщательному критическому анализу, рекомендует автор.



Накануне недавних президентских выборов в США президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», который считается самым мощным неатомным ледоколом в мире. А за две недели до этого состоялась ещё одна церемония, посвящённая принятию в состав атомного флота России ещё более крупного и мощного ледокола «Арктика», напоминает автор.



На данный момент новейший российский атомный ледокол «Арктика» является самым крупным и самым мощным в мире ледоколом. И некоторые аналитики склонны рассматривать это как очевидное свидетельство решимости Кремля нарастить свой военный потенциал, чтобы эффективно контролировать «крышу мира», отмечается в статье. Как сообщалось ранее, чуть больше месяца назад ледокол «Арктика» достиг Северного полюса, преодолев на своём пути ледяной покров, толщина которого местами достигала трёх метров.



Кроме того, Россия — это единственная на сегодня арктическая страна, которая выпускает атомные ледоколы. Но следует учитывать, что эти корабли обходятся очень дорого, подчёркивается в статье. По имеющимся данным, один только корпус ледокола стоит более миллиадра долларов.



Тем не менее новый российский атомный ледокол является единственным в своём роде кораблём, имеющим исключительно «символическое значение», отмечается в статье. В России уже были построены и спущены на воду ещё два ледокола подобного класса — «Сибирь» и «Урал». Четвёртый корабль этого класса под названием «Якутия» уже строится, а скоро начнётся работа и над пятым ледоколом под названием «Чукотка», пишет Defense News.



Сообщается также, что в настоящее время на Дальнем Востоке ведутся работы по подготовке к началу строительства атомных ледоколов ещё более крупного класса. Эти огромные корабли должны послужить России основой для создания Северного морского пути, который позволит сократить на несколько тысяч километров мореходный маршрут из Азии в Европу, поясняет автор.



При этом инвестиции Китая в «Полярный Шёлковый путь», пролегающий через газовое месторождение на Ямале, также внесли огромный вклад в жизнеспособность Северного морского пути. Кроме того, это способствовало сокращению атмосферных загрязнений над Китаем, который продолжает реализацию своих планов по переходу от угля к природному газу, подчёркивается в статье.



Конечно, одним из важнейших аспектов арктической стратегии России является также военный компонент, пишет Defense News. Ещё в 2014 году Кремль создал Арктическое командование. Россия также открыла в этом регионе несколько новых и модернизировала некоторые из своих старых баз, причём в последнее время на некоторые из этих далёких баз стали летать бомбардировщики, говорится в статье. В 2019 году в Санкт-Петербурге на воду был спущен новый «боевой ледокол».



В то же время нельзя забывать, что на долю России приходится примерно 24 тыс. км арктической береговой линии, и на протяжении многих десятилетий этим диким местам уделялось крайне мало внимания, не говоря уже об их обороне, отмечается в статье. «Кремль вряд ли можно обвинять в «агрессии», поскольку его скромные развёртывания сил происходили исключительно на собственных территориях России. Более того, можно с полным на то основанием сказать, что эти развёртывания необходимы для обеспечения безопасности кораблей, идущих по Северному морскому пути, и для реагирования на те или иные экологические чрезвычайные ситуации», — подчёркивает автор.



Вряд ли несколько сотен солдат, которые дежурят на военной базе Арктический трилистник или наблюдают за моржами на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, представляют собой реальную военную угрозу для кого бы то ни было, отмечается в статье. У американских военных стратегов также нет серьёзных оснований утверждать, что корабли, идущие по Северному морскому пути вдоль арктического побережья Российской Федерации и выполняющие требования российского закона, который обязывает их заранее сообщать об их навигационных планах, каким-то образом «угрожают» свободной международной торговле, пишет Defense News.



По мнению автора, военное сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике, действительно, должно быть объектом пристального наблюдения Вашингтона. Однако в настоящее время это сотрудничество является скорее гипотетическим — и скорее всего, таковым оно и останется, если не произойдёт вдруг резкого обострения «новой холодной войны», подчёркивается в статье.



Американцам пора признать, что те миллиарды долларов, которые Москва потратила на строительство невооружённых ледоколов, могли бы быть потрачены вместо этого и на строительство российских авианосцев или укрепление военного подводного флота, констатирует автор. «Но вместо этого Кремль решил последовать примеру Китая и сделать своим приоритетом не военное превосходство, а коммерческую прибыль и развитие. Такие коммерческие (а не военные) импульсы необходимо поощрять», — призывает Defense News.



По мнению автора, избранный президент США Джо Байден должен «провести переоценку отношений с Россией в обстановке, свободной от межпартийной ненависти». При этом ему следует рассмотреть «всю картину целиком», а не сосредотачиваться на таких мелочах, как «украденные электронные письма, абсурдная информация в социальных сетях и всякие глупости оппозиционных аналитических центров», подчёркивается в статье.



В новой программе президента касательно России должны быть три по-настоящему важных вопроса, пишет Defense News: «Восстановление режима контроля над вооружениями; усилия по достижению базовых соглашений касательно горячих точек региональной безопасности, от Ливии до Белоруссии и Северной Кореи; и акцент на необходимости решения проблемы изменения климата».



Причём именно в вопросе изменения климата Вашингтону следует проявить «особенную настойчивость» при взаимодействии с Москвой, уверен автор. По его мнению, новый избранный президент США должен разработать новую программу сотрудничества в Арктике, которая будет способствовать общему развитию — но прежде всего, будет направлена на защиту окружающей среды.



Если переключиться с «соперничества крупных держав» на режим их сотрудничества, это пойдёт всем на пользу, говорится в статье. «Это не только поможет решить самые насущные мировые проблемы, но и будет способствовать восстановлению и сплочению нации внутри Соединённых Штатов», — заключает Defense News.