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CNBC: российские активы сегодня сулят инвесторам хорошую прибыль

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соруководитель отдела исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Кевин Дейли считает, что российские активы сегодня готовы принести хорошую прибыль инвесторам. Как рассказал он в комментарии CNBC, несмотря на протесты в стране, благодаря росту цен на нефть активы работают лучше, что может дать большой толчок экономике.
CNBC: российские активы сегодня сулят инвесторам хорошую прибыль
Reuters

Несмотря на общенациональные протесты против задержания Алексея Навального, российские активы готовы принести хорошую прибыль инвесторам. Об этом CNBC рассказал соруководитель отдела исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Кевин Дейли.

«Протесты весьма ясно показали, что не призывают к широким санкциям, они хотят вполне целенаправленных санкций, и макропоследствия этого, я думаю, будут более ограниченными», — сказал Дейли, добавив, что протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические последствия могут в конечном итоге повредить их делу.

Кроме того, он предположил, что у российского правительства всё ещё есть пространство для манёвра, отметив, что власти ответили существенным фискальным смягчением во время крупных протестов в прошлом и имеют возможности сделать то же самое на этот раз.
 
Также Дейли добавил, что большая часть премии за риск в российских активах уже оценена.
 
«Рубль, в частности, по нашим оценкам, недооценён более чем на 10 процентов, поэтому мы считаем, что перспективы есть», — сказал он.
 
«В настоящее время есть риски, связанные с этими продолжающимися протестами и последствиями этого, а также с риском санкций, но на самом деле мы считаем, что российские активы и рубль, в частности, имеют большую ценность. Мы думаем, что рост цен на нефть может дать большой толчок экономике таким образом, чтобы не поставить под угрозу налоги и бюджет. Учитывая рост цен на нефть, который мы наблюдаем, обычно российские активы работают лучше, чем сейчас, и это возвращает нас к вопросу о значительных премиях за риск, которые уже заложены во многих российских активах», — отметил Дейли.
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