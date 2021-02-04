CNBC: российские активы сегодня сулят инвесторам хорошую прибыль
Несмотря на общенациональные протесты против задержания Алексея Навального, российские активы готовы принести хорошую прибыль инвесторам. Об этом CNBC рассказал соруководитель отдела исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Кевин Дейли.
«Протесты весьма ясно показали, что не призывают к широким санкциям, они хотят вполне целенаправленных санкций, и макропоследствия этого, я думаю, будут более ограниченными», — сказал Дейли, добавив, что протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические последствия могут в конечном итоге повредить их делу.
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