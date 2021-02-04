CNBC: российские активы сегодня сулят инвесторам хорошую прибыль

Соруководитель отдела исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Кевин Дейли считает, что российские активы сегодня готовы принести хорошую прибыль инвесторам. Как рассказал он в комментарии CNBC, несмотря на протесты в стране, благодаря росту цен на нефть активы работают лучше, что может дать большой толчок экономике.

Несмотря на общенациональные протесты против задержания Алексея Навального, российские активы готовы принести хорошую прибыль инвесторам. Об этом CNBC рассказал соруководитель отдела исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Кевин Дейли.

«Протесты весьма ясно показали, что не призывают к широким санкциям, они хотят вполне целенаправленных санкций, и макропоследствия этого, я думаю, будут более ограниченными», — сказал Дейли, добавив, что протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические последствия могут в конечном итоге повредить их делу.

Кроме того, он предположил, что у российского правительства всё ещё есть пространство для манёвра, отметив, что власти ответили существенным фискальным смягчением во время крупных протестов в прошлом и имеют возможности сделать то же самое на этот раз.

Также Дейли добавил, что большая часть премии за риск в российских активах уже оценена.

«Рубль, в частности, по нашим оценкам, недооценён более чем на 10 процентов, поэтому мы считаем, что перспективы есть», — сказал он.

«В настоящее время есть риски, связанные с этими продолжающимися протестами и последствиями этого, а также с риском санкций, но на самом деле мы считаем, что российские активы и рубль, в частности, имеют большую ценность. Мы думаем, что рост цен на нефть может дать большой толчок экономике таким образом, чтобы не поставить под угрозу налоги и бюджет. Учитывая рост цен на нефть, который мы наблюдаем, обычно российские активы работают лучше, чем сейчас, и это возвращает нас к вопросу о значительных премиях за риск, которые уже заложены во многих российских активах», — отметил Дейли.