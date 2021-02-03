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SRF: благословение и проклятие страховщиков — в Швейцарии на удалёнке снизилось число краж, но вырос уровень киберпреступности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прошлый год для швейцарских страховых компаний стал неудачным: пандемия обошлась отрасли в один миллиард франков, передаёт SRF. Наибольшие убытки страховщики понесли из-за отмены поездок и закрытия компаний. Кроме того, из-за перевода сотрудников на дистанционную работу ущерб, связанный с кибератаками, вырос в два раза. Однако есть и положительные стороны — благодаря тому, что многие швейцарцы постоянно оставались дома, на десять процентов снизилось число краж со взломом.
SRF: благословение и проклятие страховщиков — в Швейцарии на удалёнке снизилось число краж, но вырос уровень киберпреступности
Reuters

Для страховых компаний Швейцарии прошлый год стал не лучшим. По оценкам Швейцарской страховой ассоциации, пандемия коронавируса обошлась частным страховщикам в один миллиард франков. Отрасль особенно пострадала от отмены поездок и закрытия компаний. Тот факт, что многие люди работали из дома, стал для страховых компаний «одновременно и благословением, и проклятием», сообщает SRF.

По данным Швейцарской страховой ассоциации, количество кибератак из-за перевода на удалённую работу резко возросло. В прошлом году заявленный ущерб из-за кибератак, предположительно, увеличился более чем на 200%. При этом главной мишенью стали именно сотрудники фирм — дома у них больше шансов проявить неосторожность в сети.
 
Из-за пандемии отмена путешествий, правовая защита и страхование от несчастных случаев также стали тяжёлым бременем для страховых компаний. И прежде всего страхование от эпидемий. Особенно пострадала старейшая швейцарская страховая компания Mobiliar, которая не исключила риск пандемии из условий страховки и теперь должна покрыть ущерб в размере около 300 млн франков из-за простоев, обусловленных пандемией коронавируса.
 
Как отмечает SRF, кратковременное снижение числа дорожно-транспортных происшествий в период первого локдауна стало слабым утешением для страховых компаний. Из-за высокого риска заражения в общественном транспорте многие люди перешли на частные автомобили — и количество аварий вновь возросло.
 
Вскоре последствия неудачного года почувствуют и застрахованные лица: теперь им стоит ожидать более высоких страховых взносов, утверждает издание.
 
На самом деле первый год пандемии для страховых компаний начался хорошо: во время первого локдауна весной стало очевидно, что количество кражей снизится, если многие перейдут на удалённую работу и, следовательно, будут находиться дома в течение дня. Это подтверждает Филипп Мишлер, глава отдела претензий Mobiliar.
 
По его словам, во время локдауна, длившегося с марта по май, ущерб от краж со взломом снизился почти на треть по сравнению с предыдущими годами. За год число краж со взломом уменьшилось на 10%, передаёт SRF.
 
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SRF Швейцария Европа
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