NBC: коронавирус и удалёнка кардинально изменили американский шоппинг

Пандемия и вынужденная самоизоляция оказали значительное влияние на потребительские привычки американцев. Они стали значительно чаще закупаться в онлайн-магазинах, а некоторые категории товаров, вроде оборудования для обустройства офиса или спортзала дома, показали взрывной рост продаж, передаёт NBC. Если тренд на превращение жилищ в рабочее пространство закрепится, экономику США ждут серьёзные перемены.

И снова здравствуйте! Время для нашей рубрики Data Download, и на этот раз мы приглядимся к тому, как COVID-19 изменил наши привычки в плане шоппинга в праздничный период. Как вы, наверное, уже сами догадались, в последнее время шоппинг всё сильнее перемещается в онлайн.

Как показало исследование компании Rakuten Intelligence, расходы на онлайн-покупки с конца сентября по настоящий момент выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Разумеется, этот показатель показывает рост год за годом, но в нынешнем году такой рост оказался значительно более серьёзным, чем в прошлом — тогда он составил лишь 19%.

А поскольку мы столько времени провели дома, изменился и сам состав наших покупок. Прежде всего стала гораздо быстрее расходиться мебель: поскольку так много людей в ближайшем будущем будут работать из дома, они стали вкладываться в рабочие столы и офисные кресла.

Кроме того, проводя столько времени дома, вы скорее всего заметили все те дела, которые всё время откладывали. В результате продажи товаров для дома и ремонта выросли на 92%.

А быть может, вы стали одним из тех американцев, которые в этом году на фоне пандемии решились на приобретение щенка, кошки или другого домашнего животного. Суммы по чекам на покупку кормов, игрушек и других товаров для животных выросли на 70%.

Ну и наконец, если вы прекратили посещать спортзал, но при этом захотели избавиться от «карантинных килограммов», вы, возможно, вложились в домашнее спортивное ооборудование. Суммы по чекам на приобретение товаров для фитнеса и здорового питания показали поразительный рост — 122%.

Конечно, некоторые из этих трендов могут оказаться недолговечными переменами, однако вложения в домашнее спортивное оборудование или мебель для обустройства домашнего офиса могут подтолкнуть некоторых людей к тому, чтобы эти перемены закрепить навсегда, что, в свою очередь, может обернуться долговременными последствиями для нашей экономики в целом.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2020 года.