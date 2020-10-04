BI: гибкий график и выплаты по уходу за ребёнком — компании Кремниевой долины меняют свои бонусы в угоду родителям-«удалёнщикам»

Компании Кремниевой долины, вроде Facebook и Google, всегда славились своими приятными бонусами для сотрудников, вроде бесплатного фитнеса и питания. Однако с переходом на удалёнку мало кто может этим воспользоваться. Обнаружив, что у штата, в особенности у работающих родителей, другие нужды, компании идут навстречу и продлевают оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком и даже предоставляют дополнительные выплаты на детский сад или няню.

Шесть месяцев назад с приходом пандемии в США большая часть «корпоративной Америки» перешла на удалённый формат работы. Казалось бы, сотрудникам с детьми так должно быть удобнее. Однако, как показала практика, работающие из дома родители столкнулись c новыми проблемами, которые заставили многие компании, особенно те, что базируются в Кремниевой долине, пересмотреть привилегии для сотрудников, пишет Business Insider.

До пандемии большие корпорации Кремниевой долины славились своими бонусами для работников — эдаким способом вознаградить людей и мотивировать их трудиться ещё усерднее. Однако с переходом на удалёнку, как планируется, до лета 2021 года сотрудники больше не могут воспользоваться услугами бесплатного питания, прачечных и фитнес-классов. Поэтому сегодня работодатели сосредоточились не на мотивации, а на заботе о своих подопечных, особенно людей с детьми. Для них теперь выделяются дополнительные деньги на уход за ребёнком и составляются гибкие графики.

По мнению экспертов, смена тенденции уже напрашивалась сама по себе. Если раньше востребованные сотрудники компаний Кремниевой долины были преимущественно молодёжью, которую радовали существующие бонусы, то с возрастом и появлением у многих детей потребности изменились.Пандемия лишь подчеркнула новые нужды.

«С чем сейчас приходится справляться родителям — нечто беспрецедентное. Поэтому неудивительно и уж явно неслучайно, что работодатели предлагают пособия и гибкость, чтобы просто заполнить пустоту», — комментирует эксперт платформы по кадровому администрированию Workhuman Стив Пембертон.

В августе в анонимном приложении для работников Blind среди более 6 тыс. сотрудников компаний, включая Google, Salesforce, Lyft и Facebook, был проведён опрос о том, каково это работать из дома с ребёнком. 61% респондентов заявили, что на выполнение обычных задач каждый день у них уходит как минимум на три часа больше и они беспокоятся о своей продуктивности, в особенности по сравнению с коллегами, у которых нет детей.

Как объясняет социолог Трэйси Брауэр, многие заблуждаются, думая, что работа из дома предоставляет большую гибкость, в особенности родителям. «Мы лишились очень многих привычных пунктов в своём распорядке дня. Конечно, мне удобно работать, если мой ребёнок в школе. Да, мне удобно работать, если я могу отвести ребёнка в детский сад днём. Да, мне удобнее работать, если я могу куда-нибудь периодически выбраться поужинать и мне не нужно всё свободное время тратить на приготовление ужина дома», — рассуждает специалист.

Работодатели, по всей видимости, прислушались к потребностям своих сотрудников. К примеру, Facebook ввёл для работников 10-недельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком или родственником. Также компания планирует всем сотрудникам присвоить высшую оценку за работу в 2020 году — обычно за это выплачивают дополнительные премии. Google и Microsoft также продлили оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком. А Amazon и Salesforce пошли ещё дальше и ввели дополнительные выплаты сотрудникам на детей и детские сады или няню.

Впрочем, не все работники IT-сферы рады переходу на новый формат бонусов. Как выяснила газета The New York Times, сотрудники Facebook, у которых нет детей, считают, что компания несправедливо обделяет их вниманием и все привилегии получают только работающие родители. Но человек по ту сторону баррикад, мама и сотрудница Facebook Челси Глассон, напоминает, что отпуск по уходу за ребёнком, который ей пришлось взять весной, когда детсады закрылись, не равнозначен отдыху — такие послабления необходимы родителям, чтобы сохранить работу и позаботиться о своих детях.

Будучи отцом двух мальчиков на удалёнке, глава платформы для подбора нянь и сиделок Care.com, Тим Аллен рассказывает, как трудно даётся обучение детей на удалёнке, когда нужно ещё и самому работать. По его мнению, в идеальной ситуации бонусы для родителей должны остаться и после окончания пандемии.

И Аллен, и Стив Пембертон считают, что последние шесть месяцев выдались особенно сложными для работающих родителей. Если раньше некоторые сталкивались с трудностями в попытке найти баланс между работой и личной жизнью, то с закрытием детсадов и школ в период пандемии дело стало ещё хуже. В прошлом работодатели могли отделаться минимальными бонусами для родителей, но теперь этого не хватает. Сегодня, по словам Аллена, привилегии для сотрудников с детьми стали не просто приятным дополнением к зарплате, а необходимостью, сродни медицинскому страхованию и другим бонусам в сфере здравоохранения.