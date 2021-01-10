SRF: всему виной коронавирус — половина новобранцев в Швейцарии начнут военную подготовку с удалёнки

В этом году половина новобранцев в Швейцарии начнут свою военную подготовку из дома, сообщает SRF. Они должны будут обучаться за компьютером, а между теоретическими занятиями отжиматься и делать наклоны вперёд. Такие меры власти страны приняли из-за пандемии коронавируса, объясняет швейцарский телеканал.
Из-за пандемии коронавируса призыв приблизительно половины новобранцев в Швейцарии отсрочили на три недели, сообщает SRF. Обычно обучение молодых солдат начинается 18 января со строевой подготовки. Эти первые дни очень важны, это «значимый этап на пути трансформации из гражданского в военнослужащего», отмечает швейцарский телеканал.
Но из-за COVID-19 5000 из 12 000 новобранцев должны будут провести это время дома, в комнате, за компьютером, изучая военную теорию. Между занятиями им также нужно будет выполнять отжимания и наклоны вперёд. Поступить на военную службу они смогут только 8 февраля.
И им придётся многое наверстать, подчеркнул спикер армии Даниэль Райст. При этом многое здесь, как и в борьбе с коронавирусом, будет зависеть от личной ответственности, отметил он. Расчёт идёт на то, что молодые люди будут действительно каждый день заниматься по шесть часов и как минимум шесть часов в неделю уделять физической подготовке. Для обучения новобранцы будут использовать специальную образовательную платформу, которая существует уже больше 10 лет.
Райст уверен, что с программным обеспечением никаких проблем не возникнет. А если у молодых солдат возникнут вопросы, они смогут позвонить по горячей линии. Но в армии подчёркивают, что это временные меры, которые будут отменены, как только это позволит сделать ситуация. Свою подготовку с удалёнки не придётся начинать тем родам войск, в которых вооружённые силы остро нуждаются прямо сейчас во время пандемии. Речь идёт о медико-санитарных частях, спасательных воинских формированиях, а также пехоте, заключает SRF.
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