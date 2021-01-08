oe24: несмотря на рекордную вакцинацию, Израиль ужесточает карантин

В Израиле более полутора миллионов человек уже сделали прививку от коронавируса, но прирост числа заражений по-прежнему остаётся высоким, передаёт австрийский телеканал oe24. Теперь в Израиле ужесточают меры, направленные на борьбу с коронавирусом: школам и многим магазинам придётся закрыться, а граждане не смогут отходить от дома больше, чем на километр. Инициатором мер является премьер-министр Нетаньяху, активно ведущий предвыборную борьбу.
В Израиле ужесточают локдаун. Новые ограничения вступили в силу в пятницу в полночь по местному времени. В четверг парламент принял решение о введении мер, инициатором которых является премьер-министр Биньямином Нетаньяху.
С конца декабря в Израиле действует третий с начала пандемии коронавируса локдаун. До сих пор школы и магазины, не являющиеся необходимыми для обеспечения жизнедеятельности граждан, могли оставаться открытыми. Теперь они должны закрыться. Причина — показатели заражения коронавирусом всё ещё остаются высокими.
Кроме того, теперь гражданам не разрешается удаляться от своих домов и квартир более чем на 1000 метров. При этом действуют различные исключения, такие как посещение врача и покупка продуктов питания. Более жёсткий локдаун будет действовать не менее двух недель.
За несколько часов до вступления в силу новых ограничений Израиль получил от американского концерна Moderna первую партию вакцины против коронавируса. Более полутора миллионов граждан уже сделали первую прививку вакциной немецкой компании BioNTech и её американского партнера Pfizer. Нетаньяху активно выступает за то, чтобы кампания по вакцинации протекала так быстро, как ни в одной другой стране мира. В четверг глава правительства объявил о новом соглашении с Pfizer о дальнейших поставках вакцины от коронавируса.
Нетаньяху утверждает, что количества заказанных доз достаточно, чтобы иммунизировать всех израильтян в возрасте старше 16 лет к марту. Таким образом, Израиль станет первой страной, которая преодолеет коронакризис, провозглашает политик, принимающий участие в предвыборной гонке.
В стране с населением в девять миллионов жителей с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано около 467 тысяч случаев заражения. Более 3500 человек в Израиле стали жертвами пандемии.
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