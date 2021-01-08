Sky: Нетаньяху связал новую вспышку COVID-19 в Израиле с «британской мутацией»

Биньямин Нетаньяху обвинил британский штамм коронавируса в беспрецедентном распространении заболевания в Израиле. По словам премьер-министра, именно эта вспышка вынуждает правительство ввести новый общенациональный карантин в стране, сообщает Sky News.

Биньямин Нетаньяху обвинил «британскую мутацию» COVID-19 в стремительном распространении заболевания в Израиле. Этот большой всплеск новых случаев вынуждает правительство ввести в стране более строгие ограничительные меры уже в третий раз, передаёт Sky News.

«Он (британский штамм коронавируса. — ИноТВ) достиг Израиля и уносит много жизней. Мы должны немедленно ввести полную изоляцию», — заявил премьер-министр.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн выступил с аналогичным заявлением. Он предупредил, что страна находится в эпицентре тревожной новой вспышки с уровнем инфицирования, вдвое превышающим уровень в начале прошлого общенационального карантина, которые был введён в сентябре.

В настоящий момент в стране зарегистрировано 58932 активных случая коронавируса и 3496 смертей, связанных с заражением. В то же время больницы снова оказались почти переполнены, отмечает телеканал.

«Ситуация действительно чрезвычайная. Болезнь распространяется со скоростью, которую мы никогда не видели прежде», — заявил в радиоинтервью профессор Дрор Меворах, который возглавляет отделение COVID-19 в больнице Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме

По некоторым данным, в начале недели 8 368 человек дали положительный результат на коронавирус. При этом уровень инфицирования составил 7,4%, а 828 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 200 из них используют респираторы. Это тревожные цифры для страны с населением чуть более девяти миллионов человек, подчёркивает Sky News.

Кабинет министров Израиля одобрил третий общенациональный карантин, который будет включать закрытие школ и ряда предприятий. Въезд и выезд из страны также будет строго ограничен.

Ожидается, что изоляция продлится не менее двух недель. Однако правительство искренне надеется, что это последнее препятствие перед тем, как страна «одолеет вирус».

Необычайно масштабная вакцинация позволила Израилю опередить остальные страны. По словам Эдельштейна, почти 1,5 млн. человек получили первую прививку, в том числе более половины из тех, кто относится к категории высокого риска.

Однако нехватка вакцин Pfizer вынудила временно приостановить программу. Министр здравоохранения пообещал, что инициатива возобновится, когда в Израиль прибудет достаточное количество вакцин Moderna.

Параллельно с этим продолжается спор относительно ответственности Израиля за поставки вакцин для палестинских общин на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Он, как страна-оккупант, должен предоставить медицинские услуги местному населению в соответствии с Женевской конвенцией.

Однако по условиям мирных соглашений между Израилем и палестинцами ответственность за здравоохранение возлагается на последних. И, насколько известно Sky News, палестинское руководство ещё не обратилось по официальным каналам к Тель-Авиву с просьбой о помощи в приобретении вакцин.