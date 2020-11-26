Вести: Нетаньяху рассказал, как свободная экономическая зона с Украиной послужит на благо Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, для чего будет нужен договор о свободной экономической зоне между Украиной и Израилем, который вступит в силу в 2021 году. Как пишут «Вести», Нетаньяху заявил, что такая зона нужна, прежде всего, для экономики самого Израиля, а также поблагодарил Владимира Зеленского «за совместную работу», добавив, что это выведет отношения между двумя странами «на новые высоты».

В начале 2021 года вступит в силу договор о свободной экономической зоне между Украиной и Израилем. Как пишут «Вести», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что такая зона нужна, прежде всего, для экономики самого Израиля.

«Хорошие новости для нашей экономики: в начале следующего года войдёт в силу договор о свободной экономической зоне между нами и Украиной. Это приведёт к увеличению торгового оборота и расширению сотрудничества в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий, а также к дополнительным инвестициям», — отметил Нетаньяху и подчеркнул, что «это важный шаг, от которого выиграют все граждане Израиля».

Кроме того, израильский премьер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского «за совместную работу», добавив, что это выведет отношения между двумя странами «на новые высоты».

Как напоминает издание, ещё 2018 году Украина и Израиль вышли на финализацию заключения соглашения о зоне свободной торговли. А в июле 2019 года Верховная рада приняла предложенный кабмином закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль». За законопроект проголосовали 230 украинских депутатов.