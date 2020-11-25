СТРАНА: по прогнозам экспертов, коронавирусом могут заразиться 70% украинцев
Украинский врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости по стране. Как пишет «СТРАНА», по его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины.
Как отмечает издание, об этом Дубров рассказал в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале Минздрава Украины «Коронавирус Инфо».
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