1+1: не все предприниматели придерживались карантина выходного дня на Украине

Уже второй уикенд на Украине действовал карантин выходного дня. Как передаёт «1+1», в условиях ограничений должны были работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки, однако правил придерживались не все. Во время круглосуточных рейдов по всей стране полиция составляла протоколы на предпринимателей, которые в нарушение правительственного распоряжения всё-таки принимали посетителей.

Сотни админпротоколов во время карантина выходного дня. Эти суббота и воскресенье — уже второй уикенд, который страна провела в условиях ограничений, когда разрешение на работу имели только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Но придерживались правил не все, говорят в полиции. Во время круглосуточных рейдов по всей стране полиция составляла админпротоколы на предпринимателей, которые в нарушение правительственного распоряжения всё-таки принимали посетителей, например, в помещениях кофеен или салонов красоты.

И впервые в эти выходные — по новому закону — штрафовали и самих посетителей общественных мест за отсутствие масок. Напомню, штраф составляет от 170 до 255 гривен.

ИВАН ЗАЕЦ, заместитель руководителя управления превентивной деятельности винницкой полиции: Сначала мы предупреждаем граждан, указываем им на то, что они совершили правонарушение, и требуем немедленно это исправить. Если гражданин данное правонарушение не исправляет, тогда относительно него выносится постановление. Если вы идёте просто по улице, маску надевать необязательно.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.