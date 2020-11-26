Обозреватель: Украина обвинила Белоруссию в «недружественных действиях» и ввела новую пошлину

00:58
«Реал» в большинстве взял верх над «Интером» в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» на выезде одержал победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
00:56
В МИД Армении прокомментировали резолюцию сената Франции по Карабаху
Принятая cенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на самоопределение. Об этом заявили в МИД Армении.
00:54
«Бавария» победила «Зальцбург» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Немецкая «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
00:52
«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» на выезде добился ничьей с мадридским «Атлетико» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
00:38
Судья отменил гол «Атлетико» в матче с «Локомотивом» с помощью VAR
Мяч полузащитника мадридского «Атлетико» Коке в ворота московского «Локомотива» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов был отменён после вмешательства системы видеопомощи арбитрам.
00:36
Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов
Во время президентских выборов в США Демократическая партия использовала «махинации», однако всё равно потерпела поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.
00:31
Нурмагомедов: благодаря Марадоне миллионы людей полюбили футбол
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
00:23
Папа Римский помолился за Марадону
Папа Римский Франциск помолился за легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, узнав о смерти игрока.
00:16
Во Франции за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 16 282, достигнув 2 170 097.
00:13
СМИ: Сын Марадоны узнал о смерти отца от журналистов, находясь в реанимации
Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, узнал о смерти отца, находясь в реанимации в связи с осложнениями из-за коронавируса.
00:02
«Барселона» отреагировала на смерть Марадоны
Испанский футбольный клуб «Барселона» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока Диего Марадоны.
23:59
Власти США отсрочили запрет TikTok ещё на неделю
Власти США отсрочили запрет приложения TikTok ещё на неделю — до 4 декабря.
23:53
Координатор сборных Аргентины о смерти Марадоны: люди на улице рыдают
Координатор сборных Аргентины по футболу Лучиано Накис прокомментировал новость о смерти легендарного игрока Диего Марадоны.
23:49
Глава Пентагона прибыл с визитом на Ближний Восток
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер приехал с визитом на Ближний Восток, там он намерен встретиться с американскими военными, которые находятся в регионе, а также с лидерами «принимающих стран».
23:46
Тренер сборной России по биатлону подтвердил информацию о коронавирусе в команде
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о положительном результате теста на COVID-19 в команде.
23:38
Глава ФИФА считает, что Марадона заслуживает вечной благодарности
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
23:30
В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку
Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс сообщил, что вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться.
23:29
В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой помощи
В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой медицинской помощи.
23:25
Капелло о смерти Марадоны: 60 лет — слишком юный возраст, чтобы умирать
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло признался, что новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны стала для него неожиданностью.
23:24
Автоэксперт оценил предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на получение прав.
23:18
Шавло назвал Марадону настоящим послом футбола
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
23:17
В Подмосковье рассказали о выплатах для детей от трёх до пяти лет
В Московской области ежемесячную выплату получают более 98,5 тыс. детей от трёх до семи лет, заявили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.
23:14
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:07
Экс-президент ФИФА о смерти Марадоны: Бог позвал Диего домой
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер поделился мнением о скончавшемся легендарном аргентинском игроке Диего Марадоне.
23:06
В Нижегородской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий сельских жителей
В 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской области предоставлены 36 семьям, заявил губернатор Глеб Никитин.
23:05
Тюменские школьники стали лауреатами конкурса «Большая перемена»
Тюменские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена».
23:01
Путин поручил подготовиться к председательству в Арктическом совете
Российский президент Владимир Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Комитет возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
22:59
Тренер сборной России по пляжному футболу назвал колоссальной потерей смерть Марадоны
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
22:48
«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» взял верх над греческим «Олимпиакосом» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
22:46
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Шахтёр» в матче ЛЧ
Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала крупную победу над донецким «Шахтёром» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
22:39
Пашинян прокомментировал призыв сената Франции по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
22:34
Ловчев: Марадона сделал несопоставимо много для популяризации футбола
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смерть легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
22:21
Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что у нескольких членов сборной России по биатлону есть подозрение на заболевание коронавирусом.
22:15
Зеленский назначил нового главу Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима губернатором Николаевской области.
22:12
В Мариинском театре прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина
В Концертном зале Мариинского театра прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина, приуроченного к 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой.
22:12
В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря
В Татарстане планируют ввести особый противопожарный режим с 20 декабря, чтобы обеспечить безопасность проведения новогодних мероприятий.
22:09
Премьер Испании выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
22:03
В МИД Франции прокомментировали призыв признать Карабах
Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание страной независимости Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни Парижу.
22:01
Смертин заявил, что Марадона был для него кумиром
Бывший полузащитник сборной России, а ныне офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
21:53
Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Маринато Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» и с первых минут начнёт матч группового этапа с «Атлетико».
21:51
Двукратный чемпион СССР: жалко, что Марадона так рано ушёл из жизни
Двукратный чемпион СССР по футболу и бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
21:48
Президент УЕФА выразил соболезнование в связи со смертью Марадоны
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнование в связи со смертью одного из величайших футболистов в истории Диего Марадоны.
21:47
В Подмосковье рассказали о привлечении медиков в инфекционные центры
В Московской области рассказали о работе по привлечению медицинских работников в инфекционные центры.
21:44
Месси о смерти Марадоны: очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отреагировал на смерть легендарного игрока Диего Марадоны.
21:40
Слуцкий назвал Марадону «лучшим из лучших»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о смерти одного из величайших футболистов в истории Диего Марадоны.
21:36
Президент Аргентины: Марадона поднял нашу страну на вершину мира
Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.
21:36
Президент Израиля — о смерти Марадоны: шлю утешение аргентинскому народу
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования аргентинскому народу в связи со смертью Диего Марадоны.
21:32
ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
21:29
СМИ: Домашний стадион «Наполи» может получить имя Марадоны
Домашний стадион итальянского «Наполи», цвета которого Диего Марадона защищал с 1984 по 1991 год, может получить имя аргентинца.
21:28
Глава МОК о Марадоне: великий на все времена
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.