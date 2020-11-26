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Обозреватель: Украина обвинила Белоруссию в «недружественных действиях» и ввела новую пошлину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине назвали решение Белоруссии ограничить поставки отходов и лома чёрных металлов «дискриминационными и недружественными действиями». Как передаёт «Обозреватель», в ответ Межведомственная комиссия Украины по международной торговле ввела специальную пошлину на определённые белорусские товары.
Обозреватель: Украина обвинила Белоруссию в «недружественных действиях» и ввела новую пошлину
Reuters
Межведомственная комиссия Украины по международной торговле назвала «дискриминационными и недружественными действиями» Белоруссии их решение ограничить экспорт отходов и лома чёрных металлов. Как пишет «Обозреватель», в ответ комиссия ввела специальную пошлину на определённый товар из Белоруссии.
 
Соответствующее уведомление 25 ноября опубликовало официальное издание кабмина «Правительственный курьер». Ограничения вступят в силу через семь дней после даты обнародования.
 
Пошлину в размере 16,08% от стоимости введут на стальные прутки изготовленных из стали марок C72D2 и C72D. Их применяют для изготовления мелющих шаров, железнодорожного крепежа, рессор, пружин различного назначения, клёпаных, болтовых и сварных конструкций, производства заклёпок.
 
Как отмечает издание, белорусские производители смогут продавать эту продукцию, но за счёт пошлины их стоимость будет значительно выше, чем аналогичные украинские прутки, и они потеряют конкурентное преимущество. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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