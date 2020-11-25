Interia: пользуясь кризисом, Польша рассчитывает переманить «жемчужины белорусского бизнеса»
Кризис в Белоруссии продолжается, причём перспектив его завершения на горизонте пока не видно, что откладывает отпечаток и на состояние экономики, пишет Interia. Эксперт по экономическим отношениям с восточными рынками Анджей Шурек рассказал о том, как это может отразиться на польской экономике и на сотрудничестве между компаниями двух стран.
Как пояснил эксперт, деловые отношения следует оценивать с точки зрения товарооборота и объёма инвестиций. И если смотреть только на цифры, создаётся впечатление, что доля Белоруссии в польском импорте и экспорте очень невелика — по статистике, она составляет 0,5% и 0,7% от польского товарооборота. Однако необходимо учитывать, что польские компании активно осуществляют инвестиции в экономику Белоруссии, поскольку «видят в ней плацдарм для дальнейшей экспансии на восток», подчеркнул Шурек в интервью Interia.
«Белоруссия — член Таможенного союза, то есть, приходя туда с польскими товарами, мы получаем доступ к российскому или казахстанскому рынку», — рассказал эксперт. В качестве примера он привёл ситуацию в пищевой промышленности, которая, по его словам, довольно серьёзно пострадала от резкого охлаждения отношений между Россией и странами Европы, включая Польшу, после событий 2014 года.
«Отрасль увеличила объём экспорта в Белоруссию, там продукция перерабатывалась и направлялась далее в Россию. Это не был запрещённый сейчас реэкспорт, с которым россияне активно боролись. Для многих компаний Белоруссия стала окном на восток и на постсоветское пространство», — пояснил Шурек в интервью Interia.
Следует напомнить, что хотя в целом около 75% работающих в Белоруссии компаний контролируются государством, однако в ИТ-отрасли государственного контроля раньше не было, подчеркнул Шурек. Но в последнее время эта отрасль серьёзно пострадала от обысков в крупных технологических компаниях, причём они проходили в офисах не только белорусских, но и российских фирм — например, в «Яндексе», отметил польский эксперт.
Поэтому из Белоруссии начали уезжать квалифицированные ИТ-специалисты, опасаясь за свою безопасность и не видя прежних перспектив для развития, говорится в статье. Кроме того, один из несостоявшихся кандидатов на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало участвовал в создании Парка высоких технологий — своего рода «белорусской Кремниевой долины», отметил Шурек: «Белоруссию следует рассматривать как источник высококлассных специалистов в сфере информатики и программирования».
В целом на всей территории СССР традиционно поддерживалось сильное математическое образование в школах и вузах, однако Белоруссию это касалось в первую очередь, поскольку она выступала промышленным центром, рассказал Шурек. И такая ситуация сохраняется до сих пор, отметил эксперт: «Неудивительно, что именно в Белоруссии появились мессенджер Viber или игра World of Tanks, разработанная одним из глобальных лидеров отрасли военно-стратегических игр. Офис её создателя находится как раз в белорусском Парке высоких технологий».
Белоруссия сейчас — это не только тяжёлая промышленность, но и энергично развивающиеся глобальные компании, подчёркивается в статье. И хотя компаний, зарегистрированных в Белоруссии, на варшавской бирже пока нет, однако там присутствуют фирмы с белорусскими корнями, рассказал Шурек. А на фоне последних событий, по его мнению, возрастает вероятность того, что перспективный бизнес из Белоруссии начнёт перебираться в Польшу при наличии благоприятной деловой среды: «Можно сказать, что у нас сложились хорошие условия для развития этой отрасли. Появилась идея сделать белорусам комплексное предложение, включающее возможность присутствия на нашей бирже и открытия у нас офисов».
«Ещё два года назад, когда в контексте фондового рынка на эту тему велись робкие переговоры с белорусскими представителями игровой индустрии, это было, скорее, несбыточными мечтами. Сейчас мы видим, что предприниматели из Белоруссии будут искать благоприятную среду для ведения деятельности», — отметил эксперт. По его мнению, перед Варшавской биржей благодаря этому открываются новые возможности: сейчас там уже котируются акции нескольких десятков гейминговых компаний, которые получают более высокие оценки, чем аналогичные компании в Европе. «По их количеству мы практически догнали Токийскую биржу», — пояснил Шурек в интервью Interia.
Следует также отметить, что Белоруссия до недавних пор была для польских предпринимателей и инвесторов не только «окном на Восток», но и довольно предсказуемым и стабильным рынком, где работали чёткие принципы — в отличие от той же Украины, говорится в статье. И хотя пока законы в Белоруссии ещё не корректировались, отношения фирм с польским капиталом и белорусских властей не изменились, однако все понимают, что ситуация стала довольно напряжённой, учитывая риск введения санкций, констатировал эксперт.
Также у экспертов вызывает тревогу состояние государственных финансов и размер валютных резервов Белоруссии, отмечается в статье. В августе белорусы массово начали забирать свои сбережения из банков, а также обменивать рубли на доллары. Это обернулось падением курса белорусской валюты, что также отражается на финансовых результатах деятельности работающих в Белоруссии дочерних компаний польских фирм. И хотя Минск сейчас ведёт интенсивные переговоры с Москвой на тему рефинансирования своего кредита, однако никаких окончательных решений по этому поводу до сих пор не принято, заключает Interia.
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