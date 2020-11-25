Interia: пользуясь кризисом, Польша рассчитывает переманить «жемчужины белорусского бизнеса»

Если ещё пару лет назад, когда начались первые робкие переговоры с белорусскими представителями ИТ-индустрии и разработчиками компьютерных игр, мысли об их перемещении в Польшу выглядели несбыточными мечтами, то в нынешних условиях перед Варшавской биржей открываются новые возможности. Многие предприниматели из Белоруссии сейчас ищут для себя новую благоприятную бизнес-среду, и у Польши есть возможность сделать им выгодные предложения, заявил эксперт по экономическим отношениям Анджей Шурек в интервью Interia.

Кризис в Белоруссии продолжается, причём перспектив его завершения на горизонте пока не видно, что откладывает отпечаток и на состояние экономики, пишет Interia. Эксперт по экономическим отношениям с восточными рынками Анджей Шурек рассказал о том, как это может отразиться на польской экономике и на сотрудничестве между компаниями двух стран.



Как пояснил эксперт, деловые отношения следует оценивать с точки зрения товарооборота и объёма инвестиций. И если смотреть только на цифры, создаётся впечатление, что доля Белоруссии в польском импорте и экспорте очень невелика — по статистике, она составляет 0,5% и 0,7% от польского товарооборота. Однако необходимо учитывать, что польские компании активно осуществляют инвестиции в экономику Белоруссии, поскольку «видят в ней плацдарм для дальнейшей экспансии на восток», подчеркнул Шурек в интервью Interia.



«Белоруссия — член Таможенного союза, то есть, приходя туда с польскими товарами, мы получаем доступ к российскому или казахстанскому рынку», — рассказал эксперт. В качестве примера он привёл ситуацию в пищевой промышленности, которая, по его словам, довольно серьёзно пострадала от резкого охлаждения отношений между Россией и странами Европы, включая Польшу, после событий 2014 года.



«Отрасль увеличила объём экспорта в Белоруссию, там продукция перерабатывалась и направлялась далее в Россию. Это не был запрещённый сейчас реэкспорт, с которым россияне активно боролись. Для многих компаний Белоруссия стала окном на восток и на постсоветское пространство», — пояснил Шурек в интервью Interia.

Что касается трудовых отношений, то если сравнить с украинцами, белорусов на польском рынке труда пока относительно немного, но их число в последние годы продолжает увеличиваться, отметил эксперт: «Всё больше белорусов также получает Карту поляка. По данным последней переписи населения, почти 3,5 процента жителей Белоруссии называют себя этническими поляками. Это много».



По мнению Шурека, можно говорить даже об «очередной волне эмиграции» в Польшу из Белоруссии, аналогичную той, которая наблюдалась ранее в связи с событиями на Украине. Тогда многие квалифицированные украинские специалисты из различных областей начали приезжать в Польшу и создавать там свои фирмы. А сейчас, по его словам, из-за событий в Белоруссии демонстрируют обеспокоенность представители ИТ-отрасли, которая всегда «была оазисом свободного рынка».



Следует напомнить, что хотя в целом около 75% работающих в Белоруссии компаний контролируются государством, однако в ИТ-отрасли государственного контроля раньше не было, подчеркнул Шурек. Но в последнее время эта отрасль серьёзно пострадала от обысков в крупных технологических компаниях, причём они проходили в офисах не только белорусских, но и российских фирм — например, в «Яндексе», отметил польский эксперт.



Поэтому из Белоруссии начали уезжать квалифицированные ИТ-специалисты, опасаясь за свою безопасность и не видя прежних перспектив для развития, говорится в статье. Кроме того, один из несостоявшихся кандидатов на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало участвовал в создании Парка высоких технологий — своего рода «белорусской Кремниевой долины», отметил Шурек: «Белоруссию следует рассматривать как источник высококлассных специалистов в сфере информатики и программирования».

В Белоруссии можно отметить не только наличие отдельных «жемчужин бизнеса», но и высокий уровень развития точных наук — например, математики, которая является основой для ИТ-отрасли, говорится в статье. Это во многом связано с тем, что в советскую эпоху свою «специализацию» имели не только страны Восточной Европы, такие как Польша и Венгрия, но и отдельные республики, входившие в состав СССР, пояснил польский эксперт: «Белоруссия тогда считалась своего рода центром «высоких технологий». Там концентрировалось машиностроение, которому были нужны высококлассные инженеры».



В целом на всей территории СССР традиционно поддерживалось сильное математическое образование в школах и вузах, однако Белоруссию это касалось в первую очередь, поскольку она выступала промышленным центром, рассказал Шурек. И такая ситуация сохраняется до сих пор, отметил эксперт: «Неудивительно, что именно в Белоруссии появились мессенджер Viber или игра World of Tanks, разработанная одним из глобальных лидеров отрасли военно-стратегических игр. Офис её создателя находится как раз в белорусском Парке высоких технологий».



Белоруссия сейчас — это не только тяжёлая промышленность, но и энергично развивающиеся глобальные компании, подчёркивается в статье. И хотя компаний, зарегистрированных в Белоруссии, на варшавской бирже пока нет, однако там присутствуют фирмы с белорусскими корнями, рассказал Шурек. А на фоне последних событий, по его мнению, возрастает вероятность того, что перспективный бизнес из Белоруссии начнёт перебираться в Польшу при наличии благоприятной деловой среды: «Можно сказать, что у нас сложились хорошие условия для развития этой отрасли. Появилась идея сделать белорусам комплексное предложение, включающее возможность присутствия на нашей бирже и открытия у нас офисов».



«Ещё два года назад, когда в контексте фондового рынка на эту тему велись робкие переговоры с белорусскими представителями игровой индустрии, это было, скорее, несбыточными мечтами. Сейчас мы видим, что предприниматели из Белоруссии будут искать благоприятную среду для ведения деятельности», — отметил эксперт. По его мнению, перед Варшавской биржей благодаря этому открываются новые возможности: сейчас там уже котируются акции нескольких десятков гейминговых компаний, которые получают более высокие оценки, чем аналогичные компании в Европе. «По их количеству мы практически догнали Токийскую биржу», — пояснил Шурек в интервью Interia.



Следует также отметить, что Белоруссия до недавних пор была для польских предпринимателей и инвесторов не только «окном на Восток», но и довольно предсказуемым и стабильным рынком, где работали чёткие принципы — в отличие от той же Украины, говорится в статье. И хотя пока законы в Белоруссии ещё не корректировались, отношения фирм с польским капиталом и белорусских властей не изменились, однако все понимают, что ситуация стала довольно напряжённой, учитывая риск введения санкций, констатировал эксперт.



Также у экспертов вызывает тревогу состояние государственных финансов и размер валютных резервов Белоруссии, отмечается в статье. В августе белорусы массово начали забирать свои сбережения из банков, а также обменивать рубли на доллары. Это обернулось падением курса белорусской валюты, что также отражается на финансовых результатах деятельности работающих в Белоруссии дочерних компаний польских фирм. И хотя Минск сейчас ведёт интенсивные переговоры с Москвой на тему рефинансирования своего кредита, однако никаких окончательных решений по этому поводу до сих пор не принято, заключает Interia.