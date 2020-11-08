Das Erste: Белоруссия сделала шаг к энергетической независимости от России, но соседей он встревожил

В Белоруссии заработала первая в истории страны атомная электростанция, сообщает Das Erste. Она будет производить примерно 40% всей электроэнергии, которая потребляется в стране. Проект обеспечит энергетическую безопасность государства, а также сделает его независимее от поставок российского газа. Правда, у соседних стран он вызывает беспокойство, отмечает немецкий телеканал.

В Белоруссии введена в эксплуатацию первая в истории страны атомная электростанция, сообщает Das Erste. Она находится вблизи города Островец. Глава государства Александр Лукашенко назвал произошедшее «счастьем и подарком». «Счастьем» потому, что АЭС обеспечит стране энергетическую безопасность и сделает её независимее от поставок российского газа. Она будет производить примерно 40% всей электроэнергии, которая потребляется в Белоруссии. То, что уран будет завозиться из России, сама технология российская и ещё нужно будет заплатить по российским кредитам, Минск, похоже, не беспокоит, отмечает немецкий телеканал.

«Подарком» же он назвал это событие потому, что таким образом, как заботливый глава государства, он продолжает беспокоится о будущем страны несмотря на протесты. В Островеце проекта практически ни у кого возражений не вызывал. Наоборот люди радовались строительству новых дорог, жилья, детских садов и школ. К тому же эксперты заверяют, что это самая надёжная и безопасная АЭС в мире. Она снабжена системами безопасности новейшего поколения. К тому же станция прошла большое количество проверок и испытаний.

Но в столице Литвы Вильнюсе на происходящее в 40 километрах от них смотрят иначе, продолжает Das Erste. Ещё в ходе строительства местные политики жаловались на недостаточный контроль и качество проекта. Депутаты немецкого бундестага также интересовались тем, что стоит за сообщениями о хищении материалов, конструкционных недостатках и повреждении корпуса реактора, а также сомнениями по поводу места, выбранного для строительства объекта.

Российская государственная корпорация «Росатом», которая вложила в проект большую часть денег, а также реализовала его, отвергает любую критику. Её представители заверяют, что АЭС построена в соответствии с высочайшими международными стандартами. Три реактора этого типа работают в России уже три года. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что у этой серии станций есть недостаток, а именно система охлаждения. Она всё ещё проходит тестирования, а Белоруссия, по сути, участвует в эксперименте. Но Лукашенко это не беспокоит, более того он уже планирует следующие шаги по развитию ядерной энергетики в стране, а уходить со своего поста точно не собирается, заключает Das Erste.