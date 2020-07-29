Euronews: термоядерный реактор во Франции должен стать основой энергетики будущего

Во Франции началось строительство международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который может стать прообразом энергетики будущего. Однако вопрос о том, станет ли ядерный синтез рентабельным, остаётся открытым: стоимость этого проекта уже выросла вчетверо по сравнению с первоначальной, а для первого запуска реактора потребуется колоссальный расход энергии, передаёт Euronews.
На юге Франции началась сборка экспериментального термоядерного реактора ИТЭР — международного проекта, над которым работают более 30 государств. Термоядерный синтез рассматривают как очень перспективную технологию будущего. Некоторые исследователи называют такие реакторы решением проблемы глобального потепления.
Но эта мечта если и станет реальностью, то не скоро. Первоначально ИТЭР планировалось закончить в 2016 году, теперь срок запуска — 2025-й.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Вначале всегда найдутся препятствия, которые кажутся сильнее, чем желание созидания и прогресса. Но команда ИТЭР сохраняет дух открытий и целеустремлённости.
Преимущества ИТЭРа весьма велики: сравнительно легкодоступное топливо, гораздо более низкий по сравнению с АЭС уровень радиоактивности. Стоимость проекта уже выросла вчетверо по сравнению с изначальной — но учёные уверены, что игра стоит свеч.
БЕРНАР БИГО, академик и управляющий директор ИТЭР: У возобновляемой энергии есть свои недостатки — непостоянство и ненадёжность. Икакого бы прогресса мы ни достигли в области сохранения и экономии энергии, населению в десять миллиардов человек нужен подходящий дополнительный источник.
В отличие от ядерных реакторов, где тяжёлые атомы распадаются на более лёгкие, синтез предполагает слияние нескольких лёгких элементов в один более тяжёлый. Один из главных недостатков — колоссальное энергопотребление: для запуска термоядерной реакции необходима температура выше, чем в ядре Солнца.
Один из ключевых вопросов, на который должна ответить команда ИТЭРа, — насколько дорого будет поддерживать такую реакцию. Иначе говоря, будут ли термоядерные электростанции рентабельными?
ГИЙОМ ПЕТИ, корреспондент Euronews: «Доступный безуглеводородный источник энергии» — сейчас это звучит, как мечта, к тому же её реализация затягивается. Многие государства сейчас сокращают свою ядерную энергетику. Но установки такого типа выдадут электричество потребителям не раньше 2040 года.
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