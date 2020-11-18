Forsal: один из самых ярких польских протестов последних десятилетий угас в одночасье

Вместе с истечением срока ультиматума правительству по отмене запрета абортов интерес поляков к протестам упал до обычного уровня. Заметно снизилась и посещаемость акций протеста, пишет польский журналист Марсели Соммер. На портале Forsal он объясняет, почему организаторам не удалось удержать сторонников и добиться успеха.

«Аборт оказался политически бесплодным. Сила общественного протеста сходит на нет», — пишет на портале Forsal польский журналист Марсели Соммер.

В статье он рассказывает, что прошла уже неделя с тех пор, как истёк срок ультиматума в адрес польского правительства со стороны Общепольского женского протеста. Марта Лемпарт, лидер организации, которая проводила большинство протестов после решения Конституционного суда о запрете абортов, дала правительству неделю на увеличение расходов на здравоохранение с 4,5% на 10% ВВП. Общепольский женский протест также потребовал легализации аборта до 12-й недели беременности, отмены государственного финансирования церкви и увольнения Пшемыслава Чарнека с должности министра образования, перечисляет автор.

Соммер обращает внимание на то, что польские активистки решили последовать примеру белорусской оппозиции. Они создали Консультативный совет, задача которого заключалась в дополнении и уточнении требований, а уличные протесты должны были проходить раз в неделю по понедельникам.





«Однако в тот момент, когда истёк крайний срок ультиматума правительству, согласно имеющимся данным, интерес к протестам в интернете упал до уровня, который был до решения Конституционного суда. Заметно снизилась и посещаемость акций протеста. Несмотря на отсутствие конкретных действий со стороны правящего лагеря, которые ответили бы ожиданиям участников одного из крупнейших уличных протестов последних десятилетий, попытка консолидации народного движения не увенчалась успехом», — объясняет польский журналист.

Последние шаги Общепольского женского протеста добиться расширения противостояния с правительством и эскалации требований оказались крайне контрпродуктивными и лишь ускорили демобилизацию. Как оказалось, лидеры протестов были лишены поколенческого и ментального контакта с молодёжью, которая была главной движущей силой. Недавние анонсы Общепольского женского протеста руководства по поводу всеобщей забастовки прозвучали вхолостую.

Конечно, скандал, возникший вокруг темы абортов, безусловно, нанёс урон правящей партии «Право и справедливость», но пока многое указывает на то, что эти потери возможно восполнить. Особенно если, воспользовавшись пандемической ситуацией, правительство решит на постоянной основе заблокировать вступление в силу этого противоречивого решения.

Согласно последним опросам, в своём большинстве приверженцам партии «Право и справедливость» расширение по запрету абортов не понравилось, только альтернативы у них нет. Они могут не пойти на выборы в знак протеста, но терять социальные пособия, полученные от нынешнего правительства, они явно не намерены, резюмирует на портале Forsal польский журналист Марсели Соммер.