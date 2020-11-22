Обозреватель NI объяснил, почему провалилась цветная революция в Белоруссии

США собирались перезагрузить отношения с Белоруссией, перейти от навязывания либерально-демократических ценностей, конфронтации и санкций к взаимовыгодному сотрудничеству. Однако на президентских выборах в Белоруссии западные страны поддержали оппозицию и протестующих. В итоге Минск лишь больше сблизился с Россией, Лукашенко остался у власти, а перезагружать отношения будет теперь гораздо сложнее, пишет обозреватель National Interest.

С момента проведения выборов в Белоруссии прошло уже больше 100 дней, но Александр Лукашенко по-прежнему остаётся у власти, несмотря на массовые протесты и действия Запада, пишет обозреватель National Interest. При этом Белоруссия оказалась в ещё большей изоляции от европейских институтов, а Лукашенко попал прямо в руки Москвы. Поэтому автор статьи решил выделить, какие уроки могла бы извлечь будущая администрация Джо Байдена из неудачи «цветной революции» в Белоруссии.



Летом 2019 года администрация Трампа признала, что многолетняя традиция конфронтации и санкций не привели к значительным изменениям в политике Минска. Так что в Вашингтоне решили сменить тактику: вместо того, чтобы постоянно говорить про нерешаемые моральные вопросы, лучше вовлечь Минск в широкое евразийское партнёрство. Тёплые отношения между США и Белоруссией могли бы сыграть свою роль в противодействии китайской экспансии в Европе, а также дать Западу дополнительные рычаги давления на будущих переговорах с Кремлём. К тому же Белоруссия давно стала зоной перепродажи товаров, так что если наладить с ней отношения, то это может способствовать укреплению того же режима санкций против Ирана.



Так что летом 2019 года бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с Александром Лукашенко, а на следующий год Штаты подписали с Белоруссией беспрецедентный контракт на экспорт нефти. При этом госсекретарь Майк Помпео тогда не требовал от Лукашенко ни проведения внутренних реформ, ни конкретных уступок по внешней политике.



Таким образом, была заложена основа для новых отношений между США и Минском, но тут настало время президентских выборов в Белоруссии. Там поднялись большие протесты против результатов выборов, и западные страны встали на сторону протестующих, отказались признавать победу Лукашенко, решили его наказать. Как пишет автор статьи, так и началась попытка цветной революции в Белоруссии. Десятки западных дипломатов в качестве протеста против Лукашенко возложили цветы к месту смерти одного из протестующих. Европейский парламент признал координационный совет, созданный Тихановской. Забастовки рабочих, частично скоординированные оппозицией из западных стран, попытались обрушить экономику Белоруссии, а Брюссель и Вашингтон пытались договориться о массированных санкциях.



Так что США не просто отошли от своей политики по нормализации отношений с Минском, но и вовсе отказались считать Лукашенко законным президентом. А Лукашенко в ответ пришлось отречься от своей давней многовекторной политики, когда он балансировал между Западом и Востоком, и полностью вернуться под крыло России. По словам автора статьи, цветная революция в Белоруссии провалилась, потому что Лукашенко вовремя поднял ресурсы полиции, чтобы предотвратить сценарий майдана, когда силы правопорядка не выдержали давления протестов. А затем он мобилизировал собственную базу поддержки.



По словам автора статьи, очевидно, что Лукашенко никуда не уйдёт и при этом не забудет, какую роль сыграли Вашингтон и Брюссель в протестах против него. Так что всякие попытки Запада перезагрузить отношения с Минском наткнутся на препятствия, которые сам Запад и создал.



Впрочем, такая ситуация произошла не только в Белоруссии, но, например, и в Сирии, и в Киргизии. По убеждению автора статьи, цветные революции — сама по себе провальная концепция, поскольку зиждется на навязывании либерально-демократических ценностей, а не на преследовании стратегических целей, National Interest.



