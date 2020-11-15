Белсат: Лукашенко поручил взять под контроль расследование гибели протестующего — впервые с начала демонстраций

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протесты жителей, не согласных с результатами выборов. И впервые, как передаёт «Белсат», гибель протестующего стала уголовным делом, и Александр Лукашенко лично поручил генпрокурору взять следствие под контроль.

Роман Бондаренко — ещё одна невосполнимая потеря в борьбе Белоруссии за демократическое будущее. Так насильственную смерть прокомментировали в представительстве Евросоюза в нашей стране и потребовали наказать убийц. Соболезнования близким и заявления против силовиков в адрес Александра Лукашенко звучали и из-за границы. Откуда услышали голоса солидарности и как мы можем влиять на войска Лукашенко — Юлия Тельпук.

Белорусы, которые не на родине, в том числе из-за репрессий, пришли сегодня с цветами, свечами и флагами к посольствам Белоруссии.

БЕЛОРУС ИЗ ВИЛЬНЮСА: В Белоруссии убивают людей во дворах, просто так. Человека могут выцепить из толпы, а вечером увезти в морг.

БЕЛОРУССКА ИЗ ВИЛЮНЮСА: Я очень жёстко скажу. Среди фашистов были люди. То, что сегодня происходит, — это настоящий СС.

Цифра задержанных во время мирных акций за три месяца превысила 17 тысяч человек. Хватают на проспектах, в магазинах, подъездах и во дворах. Многие из избитых были на волоске от смерти.

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ, председатель правозащитного центра «Весна»: Все эти случаи требуют очень серьёзного разбирательства. Но мы видим, что есть политический сигнал со стороны Лукашенко, который сказал, что «тот, кто дотронется до милиции, тому мы поотбиваем руки». Фактически это нескрываемый сигнал для вседозволенности со стороны сотрудников внутренних органов.

Правозащитный центр «Весна» возложил виновность за новую политическую смерть на силовые органы и лиц, отдающих приказы.

По инициативе Эстонии, Бельгии, Германии, Франции и США в Совете Безопасности ООН обсудили белорусский кризис, призвали нелегитимную власть прекратить насилие и провести честные выборы. Представитель Эстонии припомнил предыдущее заседание Совбеза по вопросу Белоруссии двухмесячной давности.

СВЕН ЮРГЕНСОН, представитель Эстонии при ООН: К сожалению, с того времени ситуация не улучшилась. Наоборот, увеличилось насилие. Мы слышали про новые случаи пыток, насильственных исчезновений, сексуального насилия, других преступлений и унижений.

В начале ноября 16 стран членов Организации безопасности и сотрудничества в Европе передали в Комитет по правам человека ОБСЕ независимый отчёт с показаниями фальсификации выборов 9 августа и доказательствами массовых репрессий после голосования.

Представительство Евросоюза в Белоруссии ждёт ответа Европы и призывает к прозрачному расследованию жёстких действий силовиков. После очередной трагической новости бывший посол Литвы в Белоруссии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter: «Шокирован смертью Романа Бондаренко. Мои самые глубокие соболезнования его семье и друзьям. Роману был всего 31 год. Неимоверный цинизм, жестокость режима и тупое игнорирование им стремления людей к переменам».

Председатель Еврокомиссии внесла белорусский вопрос в так называемый пакет быстрого реагирования.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Белорусский народ просит демократии. Напряжённость в Нагорном Карабахе снова выросла. И отравление Алексея Навального представляет собой ещё одно нарушение международного права российским руководством. Последние месяцы Европейский союз занял отчётливую позицию по всем этим событиям. И я считаю, что теперь пришло время для решительных действий.

Лукашенко в своём четырёхчасовом интервью ряду иностранных СМИ и телеканалу ОНТ назвал мирные протесты попыткой неконституционного переворота, обвинил иностранных политиков в неточной оценке ситуации и высказал соболезнования родителям Романа Бондаренко.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Эта проблема будет раскручиваться, поэтому надо расследовать, надо честно и объективно всё расследовать. А сегодня утром, поскольку все же милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору, генералу Шведу, и сказал: возьмите под серьёзнейший контроль это уголовное дело — или какое там у них расследование.

Первое уголовное дело за больше, чем три месяца убийств, избиений, издевательств и насилия над мирными демонстрантами.



Юлия Тельпук, Белсат.



Дата выхода в эфир 13 ноября 2020 года.